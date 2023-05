A vadonban már kihalt állatfaj példánya született a fővárosi állatkertben

Az elmúlt három évben átmenetileg nem született utód a mhorr gazelláknál a megfelelő tenyészállatok hiánya miatt. Tavaly azonban egy új, müncheni születésű, de Lengyelországból érkező tenyészbak, Taro került Budapestre. Ez az állat az apja a nemrég született gidának.

Az állatkert legifjabb mhorr gazellája május 10-én született, de az első napokban a kicsi és az anyaállat nyugalma érdekében a gondozókon kívül senki nem láthatta őket. Ebben az időszakban a Szavannaháznak az a része, ahol ezeknek a gazelláknak az istállója van, átmenetileg zárva is volt. Múlt hét elején a kifutón hosszabb-rövidebb ideig már láhatták a látogatók a jövevényt, és csütörtökön a Szavannaházat is újra megnyitották, így már a közönség is láthatja a kicsit, ha éppen a belső férőhelyen tartózkodik.

Egy másik ritka faj, a veszélyeztetett tarvarjú (Geronticus eremita) is szaporodott nemrégiben a budapesti állatkertben. Jelenleg három fióka is cseperedik náluk, őket a fészkelőhelyként szolgáló sziklapárkányon a közönség is jól láthatja.