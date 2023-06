Honnan szabadult ki 2019 végén a koronavírus?

Ez az első beismerése annak, hogy a laboratóriumban valamiféle hatósági elemzésre került sor. George Gao nem látta annak eredményét, de azt hallotta, hogy az elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy betartották az összes protokollt. Nem találtak semmilyen szabálytalanságot.

A kutató szerint szinte biztos, hogy a járványt okozó vírus egykor denevérekből származott. De az, hogy miként jutott el a denevérekről az emberekre, máig vitatott. Kezdettől fogva két lehetőség merült fel.

Az egyik szerint a vírus természetes úton jutott át a denevérekről az emberre, esetleg más állatok közvetítésével. Sok szakember szerint a bizonyítékok azt sugallják, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Mások szerint azonban nincs elegendő bizonyíték a fő alternatív lehetőség kizárására: a vírus olyan embert fertőzött meg, aki a természetből előbukkanó vírusokat kutatta. Ez a két lehetőség korunk egyik legátpolitizáltabb tudományos vitája.

Egy szingapúri kutató, Wang Linfa 2020 januárjában látogatott el a WIV-be, éppen a koronavírus-járvány kitörésének idején. Most azt mondta a BBC-nek, hogy a WIV egyik kollégája aggódott a laborszivárgás lehetősége miatt, de ezt a félelmét nem igazolták. Szerinte nulla az esélye annak, hogy a laborban bárki eltitkolná, ha bizonyítékot találtak volna a vírus jelenlétére.

Ugyanakkor amerikai hírszerzési adatok arra utalnak, hogy a WIV több kutatója 2019 őszén megbetegedett, olyan tünetekkel, amelyek megfelelnek a Covid–19-nek. A kutatókból származó vérminták azonban nem tartalmaztak Covid antitesteket. Wang Linfa professzor is azon tudósok csoportjába tartozik, akik úgy vélik, hogy a bizonyítékok túlnyomó többsége azt sugallja, hogy a vírus egy vuhani piacon terjedt át az emberre. Elegendő információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy kizárják a laboratóriumi szivárgást.

Koronavírus-minták tesztelése egy kínai laboratóriumban. (Fotó: Europress/AFP)

Valójában ezek az információk a kezdetektől fogva ott voltak abban a 2020 márciusában közölt tanulmányban, amely az internet korszakának egyik legolvasottabb és legvitatottabb tudományos közleményévé vált. A Sars-Cov–2 közeli eredete című tanulmányt a virológia legkiválóbb tudósai írták, és a következőképpen zárult a szöveg: nem hisszük, hogy bármilyen típusú laboratóriumi forgatókönyv elfogadható.

Segített megerősíteni ezt az elképzelést – amely gyorsan elterjedt a média nagy részében –, hogy a laboratóriumi kiszivárogtatás nem több összeesküvés-elméletnél. A tanulmány egyik szerzője azonban azt mondta a BBC-nek, hogy kétségei vannak a korábbi következtetés megalapozottságával kapcsolatban.

Ian Lipkin, a New York-i Columbia Egyetem epidemiológiaprofesszora nagy tapasztalattal rendelkezik a betegségek nyomon követésében szerte a világon, így Kínában is. Most azt mondja, hogy a közleményben szereplő laboratóriumi alapú forgatókönyvek kizárása túl erős kijelentés volt.

Bár továbbra is úgy gondolja, hogy a piac a legvalószínűbb magyarázat arra, hogy honnan származik a Covid, és nem hiszi, hogy a vírust szándékosan alakították ki, úgy érzi, nem lehet kizárni minden laboratóriumi vagy kutatási forgatókönyvet.

Egy másik vuhani laboratóriumra utalt – amelyet a Wuhan Betegségellenőrzési Központ üzemeltet –, amely mindössze néhány száz méterre van a Huanan Seafood Market-től. Ennek a piacnak – amely sokkal többféle ételt árult, mint amennyit a neve sugall, beleértve a vadon élő emlősöket is – a vásárlói és dolgozói betegedtek meg először. Erről a laborról annyi tudható, hogy a munkatársai részt vettek több ezer vér- és székletminta gyűjtésében vadon élő denevérektől, és a kutatást olykor megfelelő védőfelszerelés nélkül végezték a kínai hírek szerint – ez egyértelmű fertőzésveszély.

– Az ott dolgozók megfertőződhettek, miközben egy barlangban denevéreket gyűjtöttek – mondja Ian Lipkin professzor, hozzátéve, hogy a 2020. márciusi dolgozat írásakor nem volt tisztában a laboratóriummal és annak munkájával. Elképzelhetőnek tartja, hogy a vírus „a piacon kívülről származhatott, és a piacon felerősödhetett”.

– Az úgynevezett laborkiszivárgás a Kína-ellenes erők hazugsága. Politikailag motivált, és nincs tudományos alapja – áll a londoni kínai nagykövetség közleményében. A BBC a kínai kormány eredetverzióját is megemlíti. Eszerint a vírus nem laboratóriumból vagy a vuhani piacról szabadult el, hanem fagyasztott élelmiszerben kerülhetett be az országba. – Tényleg nem tudjuk, honnan jött a vírus… a kérdés továbbra is nyitott – mondta George Gao professzor a BBC-nek.

Borítókép: Munka egy kínai, koronavírus minták elemzésére szakosodott laboratóriumban. (Fotó: Europress/AFP)