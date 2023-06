Sebestyén Balázs ezúttal a szépségversenyekről mondott kemény véleményt

Majd az alábbi kérdést tette fel kollégáinak:

„Valahogy egy csomószor azt látod – most nem is feltétlen ezeken a szépségversenyeken, hanem úgy általában a szépségversenyeken –, hogy nem is mindig igazán szép csajok indulnak. Nem? Észrevettétek?"

Összegezve végül levonta a konzekvenciát:

a magyar lányok vagy a magyar nők egyébként szebbek tudnának lenni, vagy szebbek ennél.

Mint ismert, vasárnap a szakmai zsűri négy év után választotta meg újra Magyarország szépét, valamint két udvarhölgyét a Duna Televízió vasárnapi gálaműsorában. Magyarország szépe Hacsi Boglárka lett, az első udvarhölgy címet Szabó Orsolya, a második udvarhölgyét Novák Zafír Bella kapta.

Borítókép: Sebestyén Balázs, a Rádió 1 műsorvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)