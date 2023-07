Ritka égi jelenség tanúi lehetünk az elkövetkező napokban

A Vénusz bolygó alig 13 százalékos, csillogóan fényes sarlója több helyszínen is megtekinthető lesz 20 óráig. A Hold sarlójának részleteit is megvizsgálhatják az érdeklődők a közelgő este során. A sötétedés beálltával a fent említett égitestek lenyugszanak, és az est főszereplője a nyári Tejút lesz – olvasható az összegzésben.

A közlemény szerint a látványos együttállás megfigyelésén kívül több interaktív programmal is várja a Svábhegyi Csillagkapu a látogatókat. A Téridő-trambulinon száguldó üveggolyókkal például a bolygók és a csillagok mozgását modellezik. A Bolygószimatoló Laboratórium lombikjaiba zárt „űrparfümöket” megszagolva bárki a Naprendszer egzotikus égitestjein érezheti magát. A Meteoritvizsgálat programon mikroszkópokkal vizsgálhatják a látogatók a meteoritok szivárványszínben pompázó kristályait, és a meteoritgyűjtemény több darabját is kézbe vehetik, a Spektrum zónában pedig fényhajlító eszközzel is találkozhatnak az érdeklődők.

Akik a megfigyeléshez további információt szeretnének, a Stellarium online planetáriumprogramban a megfigyelőhely és a dátum beírásával maguk is beazonosíthatják, mit merre keressenek lakóhelyükön.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)