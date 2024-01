A daganatok elkerülhetők, illetve kialakulásuk lassítható korlátozott táplálékbevitellel

Köztudott, hogy a daganatos betegségek kialakulásában táplálkozási tényezők is szerepet játszhatnak. Egyes kutatások szerint – olvasható az Egészségvonal.gov.hu-n – a vörös húsok és a feldolgozott (sózott, füstölt, pácolt, tartósítószerrel kezelt) húskészítmények túlzott fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbél-, gyomor-, illetve emlőrák kialakulásával. Nemcsak a tartósítás, hanem a húsok túlsütése során is keletkezhetnek rákkeltő anyagok. A cukorban, feldolgozott szénhidrátforrásokban gazdag táplálékokat is érdemes kerülni, mivel ezek fokozzák a cukorbetegség és az elhízás kialakulásának kockázatát.

Az állatvilágban efféle táplálékok nem fordulnak elő, ennek ellenére a daganatos megbetegedések ott is kimutathatók. A Montpellier-i Egyetemen Frédéric Thomas professzor vezetésével egy kutatócsoport a tumorok kialakulását evolúciós és ökológiai megközelítésből vizsgálja. A munkába Tökölyi Jácint, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék egyetemi docense is bekapcsolódott.

„A közösen végzett kutatásunk egy olyan összefüggést vizsgál, amit emlősökre nézve relatíve jól ismerünk, most pedig általánosítottuk az állatvilág egészére. Megállapítottuk, hogy összefüggés van a kalóriafogyasztás, vagyis a bevitt táplálék mennyisége és a rák kialakulásának kockázata között. Az édesvízi hidrákat és zebrahalakat vizsgálva arra jutottunk, minél magasabb a fogyasztás, annál magasabb a rák kialakulásának esélye. Sőt, a rák mellett az öregedéssel járó megbetegedésekre is érvényes ez” – idézte Tökölyi Jácintot a Hírek.unideb.hu. Az összefüggést nem olyan egyszerű kimutatni az embereknél, több évtizedes kísérletekből kevés akad, a főemlősök esetében viszont egyértelműen alá lehet támasztani a táplálkozás és a tumorok kialakulásának kockázata közötti viszonyt.

A debreceni kutató szerint biztosan kijelenthető, hogy jelentős egészségügyi előnyökkel jár a csökkentett táplálékfogyasztás, ezt kísérleteik bizonyították. Folytatják a munkát, és bíznak benne, ezzel is segíthetik megfejteni, miért és hogyan alakulnak ki a tumorok. A kutatás nemzetközi koprodukcióban készült mintegy öt éven át, a Debreceni Egyetem szakemberei francia, kanadai és ausztrál tudósokkal működtek együtt. Eredményeiket a Scientific Reports nevű lap közölte.

