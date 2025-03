Ha az ősrobbanást nem is, az utána következő pillanatokat szeretné feltérképezni a NASA, azt is elárulták, hogyan

A SpaceX Falcon 9 rakétája a kaliforniai Vandenberg űrbázisról indult útnak a Spherex (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) elnevezésű űrteleszkóppal, és négy, bőröndnyi méretű műholddal, amelyek a Napot fogják tanulmányozni.

A 488 millió dollár (179 milliárd forint) költségvetésű Spherex-misszió a galaxisok kialakulását és fejlődését vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy mi történt az ősrobbanás utáni pillanatokban.