Ötvenéves szovjet űrszonda tart a Föld felé, május elejére várják a becsapódást

Az objektumot azért lőtték fel, hogy egy leszállóegységet juttasson el a Vénuszra, azonban időközben műszaki hiba történt, leálltak a hajtőművei. Emiatt darabokra esett, a részei azóta a Föld körül keringenek.

Most változás jön, a BorsOnline az Earthsky cikke alapján azt írja ugyanis, hogy a szétesés ellenére a leszállóegység egyben maradt, amelynek az átmérője egy méter, viszont a súlya 495 kilogramm. Ráadásul olyan anyaggal vonták be, amellyel kibírja a Vénusz légkörébe való belépést, tehát nem ég el, így a hozzáértők azt feltételezik, hogy nagy valószínűséggel a Földre való visszatérést is kibírja egyben. A jelenlegi számítások szerint az űrszonda 242 kilométeres óránkénti sebességgel csapódhat be, így óriási károkat okozhat a Föld felszínén.