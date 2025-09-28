Jóval kevesebb áramot fogyaszt, ha így használja a hűtőjét

Konyhánkban a legnagyobb szolgálatot a hűtő teszi, mégsem használjuk elég tudatosan. A spórolás érdekében elárulunk néhány trükköt, amelyekkel csökkenthetjük az áramszámlát – és a hűtő élettartamát is meghosszabbíthatjuk - olvasható a Mindmegette cikkében.
A környezet és a pénztárcánk is meghálálja, ha elkezdünk odafigyelni arra, hogyan használjuk a hűtőnket. Nem mindegy például, mit hova teszünk, vagy hogy milyen módban használjuk az eszközt, sőt már a vásárlásnál is tudatos döntést kell hoznunk! Nézzük, hogyan sikerülhet a spórolás, ha odafigyelünk mindenre!