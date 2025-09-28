Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Mindmegetteáramszámlahűtőélettartam

Jóval kevesebb áramot fogyaszt, ha így használja a hűtőjét

Nagyon sokat spórolhat ezzel a megoldással.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 09. 28. 12:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Konyhánkban a legnagyobb szolgálatot a hűtő teszi, mégsem használjuk elég tudatosan. A spórolás érdekében elárulunk néhány trükköt, amelyekkel csökkenthetjük az áramszámlát – és a hűtő élettartamát is meghosszabbíthatjuk - olvasható a Mindmegette cikkében.

áram, hűtő
Hűtővásárláskor az egyik legfontosabb paraméter az előre kalkulált éves fogyasztás.  - Fotó: Shutterstock

A környezet és a pénztárcánk is meghálálja, ha elkezdünk odafigyelni arra, hogyan használjuk a hűtőnket. Nem mindegy például, mit hova teszünk, vagy hogy milyen módban használjuk az eszközt, sőt már a vásárlásnál is tudatos döntést kell hoznunk! Nézzük, hogyan sikerülhet a spórolás, ha odafigyelünk mindenre!

1. Nézzük meg a fogyasztást

Hűtővásárláskor az egyik legfontosabb paraméter az előre kalkulált éves fogyasztás. A legmodernebb, A+++-os hűtőszekrények jóval alacsonyabban fogyasztanak az átlagnál: akár 186 kW/h évente. Ez persze egy nagyon speciális hűtőszekrény, de a piacon könnyen és jó áron találunk olyat, aminek az éves átlag fogyasztása 300-500 kW/h között van évente. Ezek a számok persze csak irányadóak, nem szabad készpénznek venni őket. De a megfelelő használat esetén valóban ilyesmi számokra számíthatunk.

2. Sikerül a spórolás, ha megfelelő hőfokot választunk

A hűtökön be tudjuk állítani külön a fagyasztó és külön a hűtő rész hőfokát. Az optimális érték a fagyasztó esetében -18 fok, a hűtő részen pedig a 5-6 fok. Nyáron ezt levehetjük 4 fokra, de télen bőven elegendő 6 fok is. Így tud a gép a leginkább energiatakarékosan működni.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu