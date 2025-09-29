tésztapogácsa szerkezetreceptnagyi

Kiderült a pogácsakészítés hatalmas titka

Kíváncsi arra, hogy milyen a nagymamák bevált pogácsareceptje, amit mindenki szeretne megszerezni?

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 09. 29. 18:10
Kíváncsi arra, hogy milyen a nagymamák bevált pogácsareceptje, amit mindenki szeretne megszerezni? A Mindmegette elárulja, hogy mire kell figyelni, hogy tökéletesen puha sajtos pogácsa kerüljön az asztalra.

pogácsa
A többszöri hajtogatás adja meg a pogácsa foszlós, leveles szerkezetét – Fotó: Pexels.com

A nagyiféle pogácsa titka a régi sütési technikákban rejlik – most eláruljuk a legfontosabb trükköket! De arra készüljön fel, hogy ez puha sajtos pogácsa annyira könnyű, hogy senki sem tud majd ellenállni neki. 

1. Rétegezés és hajtogatás
A többszöri hajtogatás adja meg a pogácsa foszlós, leveles szerkezetét. Hajtogatás után mindig hagyni kell pihenni a tésztát, hogy a végeredmény biztosan álompuha pogácsa legyen.

2. Hideg alapanyagok
A zsírt mindig hidegen keverje a tésztába – ettől lesz igazán puha és réteges a pogácsa.

Íme a puha sajtos pogácsa receptje, a nagyi is így sütötte

Hozzávalók:

  • 70 dkg liszt
  • 1 evőkanál zsír
  • 4 dkg élesztő 
  • 1 dl tej
  • 1 tk. cukor
  • 3 dl tejföl
  • 1 db tojás 
  • 25 dkg margarin
  • 1 db tojás a kenéshez
  • 10 dkg trappista sajt (reszelt)

Az elkészítés módját és további részletek a Mindmegetette.hu cikkében találnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

