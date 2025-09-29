Kiderült a pogácsakészítés hatalmas titka

Kíváncsi arra, hogy milyen a nagymamák bevált pogácsareceptje, amit mindenki szeretne megszerezni? A Mindmegette elárulja, hogy mire kell figyelni, hogy tökéletesen puha sajtos pogácsa kerüljön az asztalra.

A nagyiféle pogácsa titka a régi sütési technikákban rejlik – most eláruljuk a legfontosabb trükköket! De arra készüljön fel, hogy ez puha sajtos pogácsa annyira könnyű, hogy senki sem tud majd ellenállni neki.

1. Rétegezés és hajtogatás

A többszöri hajtogatás adja meg a pogácsa foszlós, leveles szerkezetét. Hajtogatás után mindig hagyni kell pihenni a tésztát, hogy a végeredmény biztosan álompuha pogácsa legyen.

2. Hideg alapanyagok

A zsírt mindig hidegen keverje a tésztába – ettől lesz igazán puha és réteges a pogácsa.

Íme a puha sajtos pogácsa receptje, a nagyi is így sütötte

Hozzávalók:

70 dkg liszt

1 evőkanál zsír

4 dkg élesztő

1 dl tej

1 tk. cukor

3 dl tejföl

1 db tojás

25 dkg margarin

só

1 db tojás a kenéshez

10 dkg trappista sajt (reszelt)

