Kiderült a pogácsakészítés hatalmas titka

Kíváncsi arra, hogy milyen a nagymamák bevált pogácsareceptje, amit mindenki szeretne megszerezni? A Mindmegette elárulja, hogy mire kell figyelni, hogy tökéletesen puha sajtos pogácsa kerüljön az asztalra.
A nagyiféle pogácsa titka a régi sütési technikákban rejlik – most eláruljuk a legfontosabb trükköket! De arra készüljön fel, hogy ez puha sajtos pogácsa annyira könnyű, hogy senki sem tud majd ellenállni neki.
1. Rétegezés és hajtogatás
A többszöri hajtogatás adja meg a pogácsa foszlós, leveles szerkezetét. Hajtogatás után mindig hagyni kell pihenni a tésztát, hogy a végeredmény biztosan álompuha pogácsa legyen.
2. Hideg alapanyagok
A zsírt mindig hidegen keverje a tésztába – ettől lesz igazán puha és réteges a pogácsa.
Íme a puha sajtos pogácsa receptje, a nagyi is így sütötte
Hozzávalók:
- 70 dkg liszt
- 1 evőkanál zsír
- 4 dkg élesztő
- 1 dl tej
- 1 tk. cukor
- 3 dl tejföl
- 1 db tojás
- 25 dkg margarin
- só
- 1 db tojás a kenéshez
- 10 dkg trappista sajt (reszelt)
Az elkészítés módját és további részletek a Mindmegetette.hu cikkében találnak.
