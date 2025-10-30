amerikakvízelnök

A Fehér Ház árnyékában – Mennyire ismeri az amerikai elnökök történelmét?

Az Egyesült Államok elnökei egyszerre szimbolikus alakok és politikai hatalomgyakorlók. George Washingtontól Joe Bidenig minden korszak a maga vezetőjén keresztül formálta a nemzeti identitást, a világpolitikát – és gyakran a történelmet is. De vajon mennyire ismeri Ön az elnöki döntések hátterét, a legendás beszédek valódi tartalmát és a hatalom emberi oldalát? Ez az öt kérdésből álló kvíz próbára teszi az amerikai történelem iránti jártasságát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 5:02
Ki volt az egyetlen amerikai elnök, aki két, nem egymást követő ciklusban töltötte be a hivatalt?

 

