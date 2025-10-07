  • Magyar Nemzet
  • Hűség és hagyomány – Habsburg-dinasztia és a magyar nemzet szent öröksége
Habsburg-házOsztrák-Magyar Monarchiadinasztia

Hűség és hagyomány – Habsburg-dinasztia és a magyar nemzet szent öröksége

A Habsburg-ház és Magyarország kapcsolata nem csupán politikai szövetség, hanem történelmi és lelki kötelék is volt, amely évszázadokon át biztosította a rend, a hit és az államiság folytonosságát. A dinasztia uralma alatt született meg a modern magyar állam sok alapintézménye, miközben a Korona eszméje a nemzeti hűség és jogfolytonosság szimbólumává vált.

2025. 10. 07. 5:00
Mikor választották meg a Habsburg-házból származó I. Ferdinándot magyar királlyá?

 

