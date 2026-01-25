Rendkívüli

„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

darált húsmindmegettefasírt

Kiderült a tökéletes fasírt titka, erre senki sem gondolt

Minden családnak megvan a maga legjobb fasírtreceptje.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 01. 25. 13:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden családnak megvan a maga legjobb fasírtreceptje. Egyesek igazán fokhagymásan, mások jó paprikásan szeretik, de vannak, akik a kevésbé intenzív, egyszerűbb ízesítést vagy az olaszosan friss fűszerezésű húsgolyót kedvelik. Bárhogy is készíti, van egy fűszer, amit ha belekever a darált húsba, mennyei finom lesz a végeredmény!

fasírt
Ettől a fűszertől lesz igazán finom a fasírt. Fotó: Mindmegette

A Mindmegette elárulja a titkot.

A hagyományos fasírt elkészítéséhez tényleg csak pár hozzávalóra van szükség. Az ízlésünknek megfelelő darált húst keverjük össze apróra vágott lila hagymával, zúzott fokhagymával, tojással, tejbe vagy vízbe áztatott zsemlével és szórjuk meg sóval, fekete borssal, fűszerpaprikával és már el is készült. Megbolondíthatjuk őrölt köménnyel, petrezselyemmel, Cayenne-borssal vagy akár egy igazán különleges összetevővel is!

A fasírt készítése során a darált húshoz a só, bors és fűszerpaprika mellett keverjen egy kicsi őrölt szerecsendiót is. 

Ezt a pikáns fűszert sokan általában csak a lasagne, pontosabban az ahhoz szükséges besamel elkészítése során használják, de van, aki szerecsendióval dobja fel a klasszikus krumplipürét is.

Nos, ez a dió ízére emlékeztető fűszer remekül használható a fasírtok készítéséhez is. Vigyázat, nem kell belőle sok, fél kiló darált húsból készült fasírt esetében elegendő egyetlen késhegynyi szerecsendió, ugyanis nagy mennyiségben igazán domináns lesz, illetve akár hallucinációt is okozhat – olvasható a Daily Meal cikkében.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu