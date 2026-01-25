Kiderült a tökéletes fasírt titka, erre senki sem gondolt

Minden családnak megvan a maga legjobb fasírtreceptje. Egyesek igazán fokhagymásan, mások jó paprikásan szeretik, de vannak, akik a kevésbé intenzív, egyszerűbb ízesítést vagy az olaszosan friss fűszerezésű húsgolyót kedvelik. Bárhogy is készíti, van egy fűszer, amit ha belekever a darált húsba, mennyei finom lesz a végeredmény!

Ettől a fűszertől lesz igazán finom a fasírt. Fotó: Mindmegette

A Mindmegette elárulja a titkot.

A hagyományos fasírt elkészítéséhez tényleg csak pár hozzávalóra van szükség. Az ízlésünknek megfelelő darált húst keverjük össze apróra vágott lila hagymával, zúzott fokhagymával, tojással, tejbe vagy vízbe áztatott zsemlével és szórjuk meg sóval, fekete borssal, fűszerpaprikával és már el is készült. Megbolondíthatjuk őrölt köménnyel, petrezselyemmel, Cayenne-borssal vagy akár egy igazán különleges összetevővel is!

A fasírt készítése során a darált húshoz a só, bors és fűszerpaprika mellett keverjen egy kicsi őrölt szerecsendiót is.

Ezt a pikáns fűszert sokan általában csak a lasagne, pontosabban az ahhoz szükséges besamel elkészítése során használják, de van, aki szerecsendióval dobja fel a klasszikus krumplipürét is.