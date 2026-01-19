Magyar zenei nagyágyúk

A zenei producer leginkább tőlünk nyugatabbra ismert fogalom. Ők azok az emberek, akik – például – összeraknak egy zenekart, és/vagy kitalálják (szerzik) a zenét, és felépítik a produkciót. Nem olyan együttesekről van szó, ahol állandó tagok vannak, hanem egy ember – nevezhetjük „zenekarvezetőnek” is – jellemzi az egész hangzást, megjelenést. Ilyenből sok van Magyarországon is elég rég óta, csak éppen nem vesszük észre. Vagy?