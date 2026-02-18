Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

receptmary berrypalacsintamindmegette

Ettől az egyszerű hozzávalótól lesz isteni finom a palacsinta

Egyre többen keresik azokat a palacsintarecepteket, amelyekkel garantáltan sikert arathatnak a család és a barátok körében.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 18. 8:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre többen keresik azokat a palacsintarecepteket, amelyekkel garantáltan sikert arathatnak a család és a barátok körében. Bár jól bevált receptje mindenkinek van, az egyszerű palacsintatésztát is lehet turbózni, hogy még finomabb legyen olvasható a Mindmegette cikkében.

A frissen sütött palacsinta illata, a gondosan kikevert tészta és a saját elkészítés élménye sokak számára a sütés egyik legörömtelibb része. Mary Berry is imádja a palacsintát és rendszeresen készíti is, ám ő tesz bele egy csavart, amitől még finomabb lesz ez az egyszerű desszert. 

Jöhet a különleges csavar

Mary Berry arra esküszik, hogy az egyébként is isteni palacsintatésztát még finomabbá lehet tenni, egyetlen hozzávalóval. Szerinte a reszelt narancshéj friss, enyhén citrusos aromát ad a tésztának, amely új szintre emeli az ízélményt. Ez az egyszerű, mégis nagyszerű hozzávaló remekül harmonizál a palacsinta édességével, és elegáns, friss karaktert kölcsönöz neki.

Fontos, hogy a narancs héját mindig alaposan megmossuk, és lehetőség szerint kezeletlen gyümölcsöt használjunk. Már egy kis mennyiség is elegendő ahhoz, hogy a palacsinta illata és íze látványosan megváltozzon.

Így készül a Mary Berry-féle palacsinta

Bár Mary Berry nem a magyarok esetében jól megszokott palacsintát készítette el, hanem a klasszikus skót palacsintát – amelyet drop scone vagy serpenyős palacsinta néven is ismernek. Ennek elkészítése, így kezdők is bátran belevághatnak. A recept alapját mindössze néhány könnyen beszerezhető hozzávaló adja: 

  • 175 g önkelesztő liszt,
  • 40 g cukor, 
  • 1 tk. sütőpor, 
  • 1 db tojás 
  • 200 ml és tej. 

Ezek az alapanyagok szinte minden konyhában megtalálhatók, így akár spontán sütéshez is ideális választás lehet.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu