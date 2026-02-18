Ettől az egyszerű hozzávalótól lesz isteni finom a palacsinta

Egyre többen keresik azokat a palacsintarecepteket, amelyekkel garantáltan sikert arathatnak a család és a barátok körében. Bár jól bevált receptje mindenkinek van, az egyszerű palacsintatésztát is lehet turbózni, hogy még finomabb legyen olvasható a Mindmegette cikkében.

A frissen sütött palacsinta illata, a gondosan kikevert tészta és a saját elkészítés élménye sokak számára a sütés egyik legörömtelibb része. Mary Berry is imádja a palacsintát és rendszeresen készíti is, ám ő tesz bele egy csavart, amitől még finomabb lesz ez az egyszerű desszert.

Jöhet a különleges csavar

Mary Berry arra esküszik, hogy az egyébként is isteni palacsintatésztát még finomabbá lehet tenni, egyetlen hozzávalóval. Szerinte a reszelt narancshéj friss, enyhén citrusos aromát ad a tésztának, amely új szintre emeli az ízélményt. Ez az egyszerű, mégis nagyszerű hozzávaló remekül harmonizál a palacsinta édességével, és elegáns, friss karaktert kölcsönöz neki.

Fontos, hogy a narancs héját mindig alaposan megmossuk, és lehetőség szerint kezeletlen gyümölcsöt használjunk. Már egy kis mennyiség is elegendő ahhoz, hogy a palacsinta illata és íze látványosan megváltozzon.

Így készül a Mary Berry-féle palacsinta

Bár Mary Berry nem a magyarok esetében jól megszokott palacsintát készítette el, hanem a klasszikus skót palacsintát – amelyet drop scone vagy serpenyős palacsinta néven is ismernek. Ennek elkészítése, így kezdők is bátran belevághatnak. A recept alapját mindössze néhány könnyen beszerezhető hozzávaló adja:

175 g önkelesztő liszt,

40 g cukor,

1 tk. sütőpor,

1 db tojás

200 ml és tej.

Ezek az alapanyagok szinte minden konyhában megtalálhatók, így akár spontán sütéshez is ideális választás lehet.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)