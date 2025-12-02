A WHO is támogatja az injekciók használatát, amelyek segítenek az elhízás kezelésében

A GLP-1 (glukagon-szerű peptid) egy olyan hormon, amely természetesen is termelődik a szervezetünkben, étkezések után. A hormonnak azonban ezen felül több funkciója is van, csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomor kiürülését, segíti a vércukorszint szabályozását. A terápia, az injekciók használata segít tehát abban, hogy kevesebb ételt fogyasszunk, és stabilabb maradjon a vércukorszint.

Mára világszerte megnőtt a GLP-1 agonisták néven ismert gyógyszercsoport iránti kereslet, a kormányok azon gondolkodnak, hogyan lehetne beépíteni ezeket a nagy sikerű terápiákat a közegészségügyi rendszerekbe. Az első feltételes ajánlás javasolja ezen terápiák alkalmazását felnőtteknek az elhízás hosszú távú kezelésére (kivéve a terhes nőknek), míg a második azt javasolja, ezeket egészséges étrenddel és fizikai aktivitással párosítsák. Az Egészségügyi Világszervezet december elsején tehát kiadta első iránymutatását a GLP-1 terápiák elhízás kezelésében való alkalmazásáról, feltételesen ajánlva azokat a betegség hosszú távú kezelésének részeként. A szervezet szerint világszerte több mint egymilliárd embert érint az elhízás, mint probléma – tudatta a Reuters, amely már év elején beszámolt arról, valószínűleg hamarosan erre a következtetésre jut a WHO.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint a lépés

elismeri, hogy az elhízás egy krónikus betegség, amely átfogó és egész életen át tartó kezeléssel gyógyítható.

Ezzel együtt a szervezet főigazgatója figyelmeztetett, a gyógyszeres kezelés önmagában nem oldja meg ezt a globális egészségügyi válságot. Marie Spreckley, a Cambridge-i Egyetem kutatója szerint az ajánlások „feltételesnek minősülnek”, utalva a magasabb dózisú, hosszú távú alkalmazásra, a megfizethetőségre és az egészségügyi rendszer kapacitása körüli bizonytalanságokra.

A WHO tisztviselői hangsúlyozták, hogy a GLP-1 injekciókhoz való méltányos hozzáférés biztosítása érdekében több teendőjük van még. A legújabb irányelv a harmincas, vagy annál nagyobb testtömeg indexű felnőttekre vonatkozik, illetve az ajánlások három hatóanyagra korlátozódnak: a szemaglutidra, a tirzepatidra és egy ugyanabból a csoportból származó régebbi gyógyszerre, a liraglutidra.

Megerősítették, a WHO 2026-ban együttműködik a kormányokkal és az érdekelt felekkel, hogy segítsen elérést biztosítani a leginkább rászorulók számára, mivel az elhízás gazdasági költségei 2030-ra várhatóan elérik a hárommillió dollárt évente.