Kegyeletsértő gyakorlatot menteget a Facebook

Megcsapott az előszele a Facebook vezére által beharangozott szép új világának. Míg Mark Zuckerberg azzal kecsegteti a felhasználóikat, hogy a Metaverzumra keresztelt platform a minden korábbinál kiterjedtebb szolgáltatásokkal tökéletesített virtuális valóságot teremti meg, addig sokak keserű tapasztalata az, hogy a Facebook inkább az orwelli univerzum bugyrai felé mozdult el. De lehet, hogy a kafkai a megfelelőbb kifejezés. Ahogyan a Per című regény gyanútlan főhőséről írja a szerző, hogy „valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták”, engem is a derült égből ért a Facebook fenyegetése.

Konkrétan azt írták, hogy letiltják a profilomat, ha még egy olyan bejegyzést teszek közzé, amellyel megsértem a közösségi irányelveiket. Mint kiderült, arra a posztomra gondoltak, amelyben arra figyelmeztettem ismerőseimet, hogy vírusos lett az oldalam, amely a tudtom nélkül küldözget a nevemben olyan linkeket, amelyektől az ő profiljuk is megfertőződhet. Ráadásul egy hölgy jelezte, hogy az időközben elhunyt rokona oldalán is feltűnt a nevemmel, és kommentemmel ellátott, vírus generálta link, amit – érthető módon – kegyeletsértőnek tartott.

Úgy tűnik, a Facebooknak fontosabb a saját jó imázsának a megőrzése, mint az, hogy a rendszerük nem megfelelően ellenőrzött működése személyiségi és kegyeleti jogokat is sérthet. A bejegyzésemben közölteket meg sem fontolták, és a vírus generálta linkeket sem tüntették el. Ehelyett két alkalommal is arról értesítettek, hogy megszüntették a vírusra figyelmeztető bejegyzésem láthatóságát, és ha továbbra is hasonló tartalmakat osztok meg, letiltanak.

Nem egyedi eset, hogy a Facebook letiltással fenyegeti azokat, akik a liberális világnézetüktől eltérő véleményeket osztanak meg. Bár előszeretettel hivatkoznak a tényszerűségre, és az objektivitásra, közben a laposföld-hívőktől kezdve az oltásellenes szektákig mindenféle extrém csoportot szabadon engednek garázdálkodni a felületükön. Ám Zuckerbergék a mostani esettel mutatták csak ki a foguk fehérjét, ugyanis az incidens azt mutatja, hogy a saját mundérjuk igencsak kérdőjeles becsülete védelmében gyakorlatilag még emberszámba sem veszik a felhasználóikat.

Borítókép: Mark Zuckerberg (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

