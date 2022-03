Márki-Zay: A karlendítésben semmiféle antiszemitizmus nincs

Előkerült egy felvétel, amelyen a jobbikos Zsiga-Kárpát Dániel nácisan karlendít. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, rötyörészik a dolgon. Nyilván baromi viccesnek érzi. – Kemény csávó vagyok, a Führer büszke lenne rám – talán valami ilyesmire gondolhatott a kopaszra nyírt ember. Nem mintha túl érdekes lenne, mi motoz egy ilyennek a fejében. Ha egyáltalán motoz ott bármi. Mindenesetre újabb szemléltető példát kaptunk Márki-Zay múltkori vallomására, miszerint ők a fasisztákat és a kommunistákat külön-külön képviselik szentségtelen szövetségükben.

Zsiga-Kárpát a roncsellenzéki közös lista kilencedik helyén tanyázik, közvetlenül Gyurcsány Ferenc mögött. Befutó helyen. A felvétel egy jobbikos sajtótájékoztató előtt vagy után készülhetett, a bőrfejű ember előtt szónoki pulpitus, mögötte jobbikos molinó. A helyzet teljesen egyértelmű: szó sem volt integetésről, jelbeszédről, vagy például arról, hogy az elgémberedett karját nyújtóztatta volna ki a nyomorultja. Karlendített, méghozzá az őt kamerázó jobbikos haverjának pózolva, büszkén, röhögve.

Ez is olyan tipikus. Nem tudom, megfigyelték-e: ezek ilyenkor mindig röhögnek. Ahogy a jobbikos Kulcsár Gergely, miután összeköpködte a Duna-parti emlékcipőket. Farkas Péter Barnabás jobbikos ózdi ex-alpolgármester, amikor karlendített a lengyelországi holokausztmúzeumban. Janiczak Dávid jobbikos ózdi polgármester, mikor a Hitler-imitátorral szelfizett. Vagy maga Jakab Péter Jobbik-elnök, amikor Pörzse Sándor öblös zsidózását hallgatta. Mindegyik röhögött. Most meg Jakab és Zsiga-Kárpát is a „demokrácia” és a „jogállam” megmentésére készül, „emberi jogokról” pofáznak meg a többiről. Hányinger. (Milyen különös: keleti szomszédunkban pont az ilyen karlendítős, horogkeresztes zászló alatt menetelő figurákat fegyverzik föl szügyig nyugati dollárokból. S akik fölfegyverzik őket, azok származásuk alapján tiltanak ki orosz sportolókat, művészeket mindenhonnan, kobozzák el ártatlan emberek pénzét, ingatlanjait. Bármilyen hasonlóság a harmincas évek Németországával csak a véletlen műve lehet.)

– Sosem voltam sem náci, sem antiszemita – közölte Zsiga-Kárpát. Aha. De legalább nem tagadta a karlendítést, ez is valami. – Az antiszemiták a Fideszben vannak, akik a Jobbik elnökét zsidó felmenői miatt jákobozzák – kezdett szánalmas terelésbe. És persze hazudott, hiszen egyetlen fideszes politikus sem jákobozta az ő pártelnökét. Maguk a jobbikosok tették ezt párton belül, rendszeresen – akkortájt, mikor Jakab még térdét csapkodva hallgatta a zsidóvicceket.

Még szánalmasabbra sikerült Márki-Zay Péter hablatyolása: „A rossz minőségű felvételből, abból a mosolyból nekem úgy tűnik, hogy az nem egy valódi környezet, de természetesen a Jobbik már kiadott erről egy közleményt, amiben mindenkit megnyugtattak, hogy semmiféle antiszemitizmus nincs Z. Kárpát Dánielben.” Tehát Zsiga-Kárpát „nem egy valódi” környezetben nácult. (Hogy milyen a valótlan környezet, ne kérdezzék, fogalmam sincs.) Továbbá mindenki nyugodjon le a fenébe, egy ilyen mozdulatban semmilyen antiszemitizmus nincs. Vagyis Márki-Zay szerint karlendítve is lehet szeretni a zsidókat. Létezhet bázisdemokrata, emberi jogi lengetés is, bizony!

Most, hogy mindannyian megnyugodtunk, rögzítsük: ha ez a náci–kommunista banda netán hatalomra vergődik, nemcsak a magyar zsidókra, hanem az egész nemzetre katasztrófa vár.

...

Borítókép: Z. Kárpát Dániel karlendítéséről készült felvétel (Fotó: Rumble/képernyőkép)