Márki-Zay Péter a süllyesztőben

Persze mindezt a szellemi diadalmenetet megelőzte az önimádatban fogant Facebook-élőzés, az észosztás a nagyon polgári könyvespolcos háttér előtt, ami a végére súlyos önlejáratásba csapott át. A féltudással és középvezetői naivitással megáldott aspiráns profi politikusnak képzelte magát. Ám Márki-Zay csak önkéntes Pelikán elvtárs volt, aki bármibe fog, elszúrja. Se egy uszodát, se a vidámparkot, pláne egy hatpárti koalíció vezetését nem lehetett rábízni. Túlvállalta magát. Ugyan nem kényszerítette senki, hogy a rezsicsökkentést, a minimálbért meg a kormány antimigráns politikáját támadja, ő mégis hazai pályán akarta megverni a Fideszt. Pedig a Megye II-ből csak az igazán hülyék hívnák ki gólpárbajra Lewandowskit.

MZP azonban mindenkinél okosabbnak képzelte magát. A csalódott fideszesek kegyeire játszott, akik nem léteznek. Így számolatlanul rúgta az öngólokat. Mindezt még súlyosbította a belpesti értelmiségnek és Brüsszelnek szóló, állandó megfelelés, miközben folyamatosan magát leplezte le rasszista vicceivel. Nem tudjuk, mit akart megmutatni magáról a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje, de valahogy az a kép alakult ki róla, hogy nem lehet komolyan venni. Annyi módon fitogtatta tudását, hogy nem csodálkoztunk volna rajta, ha nagykörúti liberálisként új sírkamrát fedezne fel a Maslow-piramisban. Máskor meg a hatpárti koalíció messiásának láttatta magát, DK-s és MSZP-s apostolokkal körülvéve. Zűrzavar. Ez volt MZP védjegye. Mindehhez még a fideszes propagandagépezet sem kellett.

Egy pillanatra akár meg is lehetett volna sajnálni őt a választás éjszakáján, amikor a pártoktól elhagyatva, családjával jött fel a színpadra megsiratni az újabb kétharmadot. Ahelyett, hogy magányosan vállalta volna a felelősséget a méretes választási zakó miatt, odarángatta a családját a közönség elé, hogy a vereséget megossza a semmiről sem tehető gyerekeivel. Ezt talán nem kellett volna, de nem volt elég erős elvinni egyedül a balhét. Bár rendesen meghurcolták a szövetségesei, nem nagyon várhatott mást attól a szövetségtől, ahol Gyurcsány a főnök. Persze másfelől jogosan rágtak be rá a baloldalon, ez a kis választási játék ugyanis nem kevés millióba és újabb négy évbe (ha nem többe) került. Az amcsik is iszonyú mérgesek lehetnek. A góré most vissza is vette a politikai Playstationt MZP-től.

Otthon játsszál, kishaver!

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)

