Vágó István csúnyán megalázta magát

Megmutatta országnak-világnak, hogy milyen egy igazi, haladó gondolkodású, kulturált, intelligens, módfelett pc értelmiségi, politikus. A következő posztot tette közzé a Facebook oldalán:

„Nem értem, miért áll szóba Fekete-Győr András ezzel a piócával, aki most is hazudik: a hívott fél mindössze a sokadik provokatív kérdés után végre letette a telefont. Most is csak azért hozom szóba, mert András itt is reagált ennek a százmilliókkal kitömött NER-huszárnak a szemtelenkedő bejegyzésére. A kérdésem általánosabb jellegű: van értelme ezekkel szóba állni?”

– Ehhez nincs mit hozzátenni. A stílus maga az ember. Mindenesetre mi, nemzeti gondolkodású magyar emberek örüljünk együtt a csodaszép magyar sikernek és ne foglalkozzunk ezekkel a megkeseredett, beteg lelkű emberekkel – elmélkedett magában Felhévizy, majd leült a tévé elé és immár sokadszor, visszajátszotta felvételről az angolok hálójába zúdított négy fantasztikus magyar gólt.

