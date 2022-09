Fényesre polírozta Simicskát a Soros-blog szerzője

Kis Ferenc

Meglepő jegyzet villant fel hétfőn a 444.hu portálon, a finanszírozó után Soros-blognak is nevezhető orgánum jeles szerzője, Szily László jóvoltából. Némi csavar a történetben, hogy egy lelkes és szemfüles olvasóra hivatkozott, aki állítólag arról számolt be a szerkesztőségnek, hogy Simicska Lajos vállalkozó a hétvégén ismét társasági eseményen vett részt, amikor Szilvásváradon megnézte a díjugrató országos bajnokság döntőjét, amin a lánya, Anna is részt vett. Szily tolmácsolásában megtudtuk, hogy Balázs – a szemfüles olvasó – először a parkolóban futott össze Orbán Viktor egykori legfőbb bizalmasával, ahol Simicska éppen cigarettázott, majd visszament a lelátóra a családjához.

Eddig nem túl izgalmas a sztori, de itt jön a lényeg: a jegyzethez fotót is közlő cikk szerzője megállapítja, hogy „Simicska testalkatra kísértetiesen emlékeztet barátból lett ellenfelére, ám összehasonlíthatatlanul jobban öltözködik Orbánnál”. De ez még mindig csak az előjáték a Soros-blog munkatársának egészen kínosra sikeredett, szinte már félreérthető bóközönében, mert így folytatja: „Meglepően jó a sötétkék dzsekije, de az egész, »igényes normcore bürger« stílusú szettje szépen oda van téve az esése alapján kellemesen puha pólóval és a szürke nadrággal. Ebben az ancúgban Koppenhágától Frankfurton és Lyonon át Bolzanóig bárhol elvegyülhetne.” Mindezt persze ironizálásként is dekódolhatnánk, ám a felvezetésben szereplő félmondat, miszerint Simicska összehasonlíthatatlanul jobban öltözködik Orbánnál, mégiscsak arra enged következtetni, hogy Szily László ezt komolyan gondolta, itt egy masszív polírozás tanúi lehetünk.

És ezzel nincs vége az európai stílusú külsőségeknek! – írja az egyre lelkesebb zsurnaliszta. „Balázs ugyanis szemtanúja volt annak, hogy Simicskáék a végén nem hagyták ott a szemetüket a lelátón, hanem levitték a kukába.” Túl azon, hogy talán a szemét kukába dobása nem pusztán európai szokás, értem én, mi volt a cél. A varázsszó leírása, többször is: EURÓPAI! Így, csupa nagybetűvel. Simicska, aki 2015-ben látványosan szembefordult addig legjobb barátjával és harcostársával, egy igazi „ajrópéer” gentlemanné vált a kifinomult ízlésvilágot tükröző outfitjével, szemben a rosszul öltözködő miniszterelnökkel. Mi mástól lenne valaki európai?!

De nem mindig gondolták ezt így a 444-nél. Már évekkel a botrányos G-nap után 2017-ben történt, amikor egy szürke októberi hajnalon a rendőrök elkapták Simicskát, amint Veszprém utcáin az emlékezetes O1G rövidítésű obszcén kifejezést festegette fel a saját tulajdonában lévő hirdetőoszlopokra. Nem kell sokat kutatni, az akkori sajtóbeszámolók között feltűnt a 444-es portálon egy jegyzet, egészen véletlenül szintén Szily László klaviatúrájából. Ott nem éppen laza, sármos européerként ábrázolta a „főhőst” a Soros-blog szerzője. Sőt! Többször is milliárdos oligarchának nevezte, aki szerinte a gazdagságát Orbán Viktornak és persze – a régi baloldali toposzt ismételve – az adófizetők pénzének köszönhette. Az akkori fotókon látható ancúgról sem a nyugati polgárok jutottak eszébe Szilynek, ő is azt találgatta, hogy vajon mitől keletkeztek a jól látható foltok Simicska zakóján.

A 444 megmondóemberének mostani írásában viszont egy szó sincs „ellopott” milliárdokról, sem oligarcháról, Orbán Viktort sem mint Simicska vagyonszerzésének „legfőbb támogatóját” emlegeti, csupán a testalkata – ami azért a body shaming határait belülről súrolja –, illetve az öltözete kapcsán szúrt oda egyet.

Kíváncsian várjuk a következő olvasói beszámolón alapuló tömjénezést Simicska Lajosról. Ennél csak az lesz érdekesebb, amikor kibújik a szög a zsákból, és megtudjuk, mi generálja ezt a furcsán, hirtelen keletkezett szimpátiát Szilyékben az oligarcha iránt.

Borítókép: Simicska Lajos (Fotó: Origo.hu)