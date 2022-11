Prédikál az ördög

Vannak, akiknek a középkori festményekről is a gender és a valóságban nem létező, csak néhány pszichiátriai kezelésre szoruló beteg ember képzeletét nyomasztó transzneműség jut eszükbe. Ebben nincs semmi meglepő, az elmebaj nyugaton fősodorrá vált. A svéd evangélikus egyház a világos és egyértelmű krisztusi tanítást megtagadva nyíltan leszbikus nőt tesz „püspökké”, egyes bajor katolikus püspökök, ugyancsak szembemenve a jézusi igazsággal és az egyház kristálytiszta parancsolataival, homoszexuális párkapcsolatokat áldanak meg, sőt, követelik a család és a házasság megmásíthatatlan lényegének liberális ideológiai alapú megcsúfolását.

Most meg egy anglikán teológushallgatóból dől az infernália. A Cambridge-i Egyetem csatolmányaként üzemelő Trinity College kápolnájának szószékéről bizonyos Joshua Heath szájából azt üvöltötte a sátán, hogy Jézus Krisztusnak transznemű teste volt, így az inkább „üdvözlő”, mintsem „ellenséges” a magukat semmilyen neműnek nem valló testkép- és személyiségzavaros betegek számára. És még azt is hozzátette, hogy a megfeszített Megváltó oldalán látható seb „hüvelyi megjelenést kölcsönöz.” Vagyis nevezett hamis prófétának egy szúrt sebről a női nemi szerv jut eszébe (ami ugyebár ilyképp kizárja a transzneműség képzetét, de ne is keressünk logikát a mentális iszonyatban.)

Legyen világos: ez a sátán hangja, a gonosz tudatos provokációja úrjövet idején a keresztények megbotránkoztatására. A bűnben részes Michael Banner, az egyetem dékánja, aki teljes mellszélességgel kiállt a gyalázkodó mellett, védelmébe véve a védhetetlent, amit súlyosbít, hogy istentiszteleten, gyerekek füle hallatára hangzott el.

Ez Isten és ember elleni bűn. Mint ilyet, nekünk, keresztényeknek mérlegelés nélkül el kell utasítanunk. Jézus emberként férfi volt, semmi egyéb. Az emberek kizárólag férfiak és nők, más kategória nem létezik. Vannak ugyanakkor, akiket megszáll és eltorzít a sátán. Mint Heath-t, az ördög prédikátorát. Tartsuk hát távol tőle és más megszállottaktól magunkat!

