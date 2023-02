Bohócot csináltak magukból a liberális portál futballszakértői

Éhes sasmadár módjára csapott le a 444.hu napos szerkesztője a ferencvárosi ultrák koreográfiájára.

A vasárnap derbin a Fradi az Újpestet fogadta, ahol szokás szerint szépszámú szurkolósereg várta a csapatokat, s ahogy az lenni szokott a két csapat ultrái zászlókkal, molinókkal és koreográfiákkal mutatták meg magukat.

A ferencvárosi koreót azonban alaposan félreértelmezték a magyar futball egyes aspektusai iránt egyébiránt roppant érdeklődő portálnál.

Az orosz zászlóból formált koreográfiát a ferencvárosi tábor az Újpest elleni meccs előtt – virított már a meccs közben a 444.hu cikke, és valóban, a színes koreográfia tartalmazta – többek között – a piros a fehér és a kék színeket is.

(Forrás: Facebook/Ultrasliberihungaria)

Ám aki a futballszurkolókról ír, annak nem árt, ha legalább alapfokon tájékozott a témában. Kezdjük azzal, hogy ha egy picit ismerné a magyar szurkolói szcénát, tisztában lenne vele, hogy nem tesz ki egy magyar csapat ultracsoport sem orosz zászlót, pláne nem ekkorát. A ferencvárosi szurkolócsoport, a Green Monsters által felmutatott nagyszabású drapérián a bécsi Rapid Wien ultráit köszöntötték, akik rendre használják a zöld és a fehér mellett a fenti színeket is.

Mutatunk néhány képet is minderről.

A 444.hu pedig miután látta, hogy bakot lőtt, nemes egyszerűséggel törölte a cikket.

A Rapid és a Fradi ultrái egyébként régóta jó viszont ápolnak egymással, annak idején az osztrák drukkerek anyagilag is támogatták az NB II-be jogtalanul kizárt, akkortájt nehéz időket élő magyar klubot.

De tegyük tisztába a dolgokat. Nem az az igazi baj, hogy tévedtek, ez előfordul bárkivel, még ha a sajtóban dolgozik, akkor is.

A Soros-pénzből is működő portálnál egyébiránt időnként szívesen foglalkoznak a futballal, a Ferencvárossal is, persze csak akkor, ha úgy érzik, le lehet járatni Magyarország legnépszerűbb klubját. És ennek valószínűleg kevés köze van ahhoz, hogy a 444 fociszakértője, Szily László történetesen egy másik fővárosi klub elkötelezett rajongója. Sokkal inkább az van a háttérben, hogy a Fradin keresztül is az Orbán-kormányt lehet támadni, feneketlen kútba ölt állami milliárdokkal lehet hergelni a magyar társadalom merre kapható részét, például ilyen és ehhez hasonló cikkekkel.

Ezért is jött kapóra a sasszemű szereksztő által meglátott orosz zászló, amire gyorsan lecsaptak, s le sem fújták a meccset, már közkinccsé tették kapitális blődségüket.

Szögezzük le még egyszer, nem a tévedés a valódi baj, és még csak nem is az, hogy egyszerűen törlik a cikket, ahelyett, hogy elismernék, tévedtek. A baj az, hogy újfent bebizonyosodott, hogy ők csak egyféleképpen tudnak tekinteni minden történésre: hol lehet egy kicsit oroszozni, és ezzel közvetve a regnáló magyar kormányzatba belerúgni.

Nem sikerült.

Majd megpróbálják legközelebb.