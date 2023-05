Cseh Katalint ideküldték, hogy csapjon le Cseh Katalinra

Jövő héten ideruccan hozzánk, barbárokhoz az egyik brüsszeli „szakbizottság”. Azt óhajtják ellenőrizni, hogyan használtuk föl az uniós támogatásokat. S nyakon csípni azt, aki lopott belőle. Pedig igazán maradhatnának az ülepükön, a kutakodáshoz kár idefáradniuk a kies Hunniába – máris ideírom nekik, ki dézsmálta meg a brüsszeli tejfölös köcsögöt.

Nos: maga Brüsszel. Tudniillik lenyúlták a jog szerint minket megillető 22 milliárd eurónkat. Ellopták – „el-evakailizták”. A maradékot meg elküldték kenyeres pajtásuknak, Zelenszkij ukrán elnöknek, legyen miből durrogtatnia. Volt pénz, nincs pénz.

Ám mégis jönnek, ideeszi őket a fene. Nevük is van: Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága. És tudják, ki érkezik majd a díszes küldöttséggel együtt mint megfigyelő? Hát a Cseh Katalin. Katka az asztal alól. Ahogyan anno Kádár Jánost szovjet harckocsiról szuszakolták be a Parlamentbe ötvenhat novemberében, úgy érkezik most a bizottsági utánfutóban Cseh művésznő.

Ismételjük el, olyan szép! Cseh Katalin az uniós pénzek lenyúlását vizsgálja…

De hát miért is ne nyargalhatna Cseh Katka az uniós pénzek után? Csupán azért, mert egy vele kapcsolatba hozható bűnszervezet – a gyanú szerint – eltüntetett pár milliárdocska uniós támogatást? Na és? Amúgy a nyomozók épp a napokban foglaltak le milliárdos vagyont a Cseh-ügyben meggyanúsított haramiánál. Szóval nincs itt semmi látnivaló!

Emlékeznek? Annak idején (2015-ben) az Európai Bizottság pont a Böszme-házaspár Altusa által vezetett konzorciumot kérte föl, hogy csekély másfél milliárd forintért világítsa át a magyarok és más uniós országok fejlesztéspolitikáját. Nemrég Eva Kaili is a magyar korrupció miatt aggódott Ujhelyivel kézenfogva – utána meg elvitték dutyiba (az Evát), mert kiderült, hogy lopott. Sőt, Von der Leyen is rendszeresen aggódik a magyarországi korrupcióért – amikor meg épp nem aggódik, akkor sms-ben rendel vakcinákat a haveroktól 35 milliárd euróért (14-15 ezermilliárd forintért). Ebből a sorból bizony nem lóg ki a Cseh Katalin, sőt nagyon is idevaló. Jelenléte azt mutatja: nincs olyan pofátlanság, amit a brüsszeli mocsár ne merészelne elkövetni.