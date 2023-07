Popcorn, Pressman és a propaganda diszkrét bája

Aztán jött maga a gazda, akiről a feltétlen odaadás hangján emlékezett meg a 444-es írnok. Jobb, ha szó szerint idézzük: „Pressman a Pride-hónapot júniusban egy nagyívű beszéddel nyitotta meg, és ezúttal is volt pár erős gondolata a jelenlévőkhöz. Rögtön azzal kezdte, hogy felidézte első Magyarországhoz kötődő emlékeit, melyek a ferihegyi repülőtéren látott »családbarát ország« feliratok voltak. Ahogy mondta, ugyanebben a szellemben köszönti ő is a mai résztvevőket, partnerével és két gyermekével.” Annyit azért itt meg kell jegyezni, hogy Pressman vállaltan homoszexuális, a partnere is férfi. Bár ez a nagykövet magánügye, de ha már családról és gyerekekről beszélnek, érdemes tisztázni, hogy nálunk, Magyarországon az anya nő, az apa férfi, a család ideális esetben anyából, apából és gyerekekből áll. Két férfi, vagy két nő nem tud családot alapítani.

A 444-es tollnok a továbbiakban idézte a nagykövet ismert elítélő véleményét a gyermekvédelmi törvényről, sőt megtudhattuk azt is, hogy az óvodások és kisiskolások genderpropagandára való érzékenyítését szolgáló Meseország mindenkié című könyv szerzőit hősöknek nevezte Pressman.

A cikk végén teljesen ihletett, mondhatni „transz” állapotba került a Soros-blog munkatársa, és egy giccses költői képpel zárta szivárványos révületét: „A nagykövet beszéde után a rendezvény végleg átalakult piknikké, így a gyerekek mehettek vissza az ugrálóvárhoz, a felnőttek pedig a bárpultokhoz, ahol többek között eredeti Budweisert is lehetett kérni. Slusszpoénként pedig a Carson Coma is megérkezett, így élőzenére bulizva/bólogatva gyönyörködhetett minden jelenlévő a budai erdők mögött lassan lenyugvó nap fényében.”

Nem tudjuk, hogy egy ilyen ömlengő, tömjénező cikkért mennyi dollár jár a gazditól, de az biztos, hogy az arcátlanság minősített esete, amikor ugyanezek a bértollnokok teli szájjal propagandistáznak minket.

Volna mit tanulnunk tőlük ebből a műfajból, de mi inkább maradunk újságírók, a meggyőződésünk, az értékrendünk, a világképünk szerint.

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

Borítókép: David Pressman (Fotó: Facebook)