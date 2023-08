Interjú egy átlagos hazaárulóval

Sokan előszeretettel mondják, hogy bárhol jól érzik magukat, ahol megfizetik őket. És ebből azt a következtetést vonják le, hogy ahol több pénzt keresnek, ott van a hazájuk. Szóval újra jogos a régi poén. Úszni tudsz? Nem. És ha megfizetik?

A következő beszélgetést hazaáruló tiktokervélemények alapján szerkesztettem egybe. Sajnos olyan sokan vannak, és egyiküket sem szeretném reklámozni, ezért a sok „fizetett” hontalanból gyúrtam egy lelki szegény „névtelenséget kérő” interjúalanyt. Akit először arról kérdeztem, hogy mit gondol az országok önállóságáról, az országhatárokról.



– Nincs már értelme országokról beszélni, szuverenitásról, hiszen csatlakoztunk az unióhoz – mondja a képzelt beszélgetőtársam.

– Tényleg? Akkor meg mi a fenének támogatja a fél világ Ukrajnát? Tudom a választ, mert ők a hazájukat védik a gonosz Hókuszpókusszal szemben. Hazájukat? Országukat, úgy érted?

– Igen – jön a válasz.

– Milyen országukat, milyen hazájukat, hiszen nincs értelme ennek a szónak, avíttas.

– Jó, de Putyin elfoglalja az országukat – folytatja beszélgetőtársam.

– Igen. És? Majd része lesz egy orosz uniónak, ahogy mi is részei vagyunk az Európai Uniónak. Nem kellenek már a határok amúgy sem, hisz te mondtad.

– Nem úgy értettem. Hanem hogy Magyarország esetében nincs értelme szuverén országról beszélni, de Ukrajna más.

– Miben más?

– Ukrajna területét el akarja venni egy idegen hatalom…

– 1920. június 4.

– Ezt most miért mondod? Mi ez az évszám?

– Á, semmi csak gondoltam… Mindegy, ezt te úgy sem érted.

– Szóval az nem helyes, hogy Ukrajnát hozzácsatolják Oroszországhoz, mert ők ukránok, az egy másik nemzet.

– És mit gondolsz Erdélyről, az ott élőkről?

– Semmit. Románok.

– És mi a véleményed a hazaszeretetről, a hazaárulásról?

– Szerintem ezek avíttas fogalmak. Ma már az a hazád, ahol élsz. És például Nyugaton már senkit sem érdekel, hogy honnan jöttél…

– Senkit sem érdekel, hogy ki vagy?

– Nem, nem ezt mondom. Senkit sem érdekel a származásod…

– Szóval lehetsz nyugodtan magyar bárhol?

– Igen.

– Felvidéken is? Erdélyben is? Kárpátalján is?

– Ezek idegen országok, miért kellene ott magyarnak lenned? Ott legyél szlovák, román vagy ukrán. Ha ott élsz az vagy.

– Tehát te német vagy, ha ott élsz?

– Nem, én magyar vagyok akkor is, ha Hollandiában élek, akkor is, ha Németben…

– Akkor az erdélyi miért nem magyar?

– Mert románnak született…

– Te szavazni hazajössz?

– Minek mennék, ha itt is tudok szavazni. De mindenképpen fogok szavazni.

– De téged nem is érint, ami Magyarországon van…

– Már hogyne érintene, ott élnek a szüleim, a rokonaim.

– Az erdélyiek is szavazhatnak…

– Elég nagy baj ez, mert ők románok, Semmi közük Magyarországhoz. Nem is ott élnek…

– Jó, beszéljünk inkább a háborúról. Az ukránok miért harcolnak az oroszokkal?

– Védik az országukat, a hazájukat.

– Mondhatjuk, hogy ez hazaszeretet?

– Igen, de az más, mert ott háború van.

– Tehát, ha minket megtámad Hókuszpókusz, a gonosz varázsló, akkor te hazajössz megvédeni a hazát?

– Dehogy megyek én Magyarországra, főleg, amikor háború van. Miért állnék én katonának? Ugye, csak viccelsz? Haljak meg Magyarország kedvéért?

– De itt élnek a rokonaid, a szüleid…

– Nem az én gondom. De te tényleg csak viccelsz ezekkel a kérdésekkel, ugye?

– Igen, csak viccelek.



