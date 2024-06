Kovács Zoltán végzetes baklövése löki szakadékba az ellenzéket

2010-óta hallgatjuk ezt a különféle baloldali megmondóemberektől, botcsinálta szakemberektől és természetesen baloldali újságíróktól, hogy most jött el Orbán Viktornak és kormányának a vég. Most már aztán tényleg nincs tovább. Ezek a légből kapott mondatok lökik a szakadékba az ellenzéket, hiszen ezzel szemben a tények mást mutatnak. A listán kapott több mint kétmillió szavazat a Fidesz valaha volt legjobb EP-eredménye, és a közel 45 százalékos győzelem a kontinens legnagyobb arányú győzelme is egyben.

Kovács elvtárs, ez lenne a vég? Aligha.

Borítókép: Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője (Forrás: Klikk TV/képernyőkép)

