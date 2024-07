Szikora Róbert odacsapott a balosoknak és hitet tett Orbán Viktor mellett

Kontextus YouTube-csatornáján Szikora Róberttel beszélgetett Andor Éva. A sokrétű, számos témát érintő interjúban az az R-Go együttes alapítója és sztárja őszintén beszélt a hitről, a szeretetről, Erdős Péterhez, a popcézárhoz fűződő viszonyáról, de az is szóba került, hogy miért vitték be az első zenekarát a 70-es években a rendőrök. A politikáról és a közéletről is esett szó a műsorban, ahol Szikora kendőzetlenül mondta el a véleményét, odacsapott a balosoknak és kiállt Orbán Viktor békepárti politikája mellet:

„Van egy megválasztott magyar miniszterelnök, aki azt mondja, ne legyen háború.[…] Nem vagyok sem jobboldali, sem baloldali, sem középső, én egy magyar ember vagyok. […] Ha van ebben az országban egy ember, aki azt mondja, amit belülről a józan ész nekem diktál, hogy az a jó út, ha van egy ilyen vezető, azzal egyet tudok érteni, és ha azt Orbán Viktornak hívják, akkor hívják Orbán Viktornak. […] Külföldi nyelven patrióta vagyok."