Magyar Péter, az árvízi bohóc

Az első Orbán-kormány idején, 2001-ben öntött ki a Tisza – nem a Magyar-féle pöce, hanem az a szőke, aminek áradását már Petőfi is megénekelte –, s a kormány az elöntött, elpusztított falvak házait Makovecz Imre tervezte új házakkal pótolta a lehető legrövidebb idő alatt.

Akkor az akkori TV Híradó elment a helyszínekre, és sikerült találniuk egy retkes prolit, aki a következőt bírta mondani a vadonatúj Makovecz-házzal a háta mögött:

Volt a kertben egy csirkeól is, azt bezzeg nem építette újjá a kormány…

Akkor és ott, abban a rettenetes pillanatban döbbentem rá, hogy vannak élőlények, akiknek nem lehet és soha nem is szabad segítséget nyújtani. Akiket egyszerűen át kell lépni, akikkel tilos foglalkozni. Rohadjanak meg a csirkeóljukkal együtt.

A csirkeólos lumpenproli valószínűleg nem él már. Viszont reinkarnálódott és Magyar Péternek hívják.

Vannak, akik szerint Magyar Péterbe belébújt az ördög. Ugyan kérem! Az ördögnek van ízlése, esze, stílusa, és sok mindentől undorodik. Ezen okoknál fogva akkor se bújna bele Magyar Péterbe, ha Magyar Péter lenne a legutolsó élőlény a földön.

Magyar Péterbe a csirkeólas lumpenproli bújt bele.

Ott áll a gáton ez a nyomorult gazember, az égvilágon semmit sem csinál – ezt majd a vasárnapi show-ban egy érdekes fotóval fogom illusztrálni! –, viszont most már az élő fába is beleköt. És hazudik, egyfolytában és olyan folyékonyan, szemrebbenés nélkül, ahogy csak egy teljesen gátlástalan pszichopata rohadék képes hazudni.

Dunabogdányban mesélik a helyiek, hogy egy fideszes segítő ott többet melózott, mint az egész Tisza, élén a slimfit gatyás szúnyogcsődörrel. Aki a polgármestereket cseszegeti, aztán páváskodik, majd a kamerák előtt úgy tesz, mintha csinálna valamit. Színház az egész.

És ismétlem: hazudozik összevissza és hülyeségeket beszél. Előbb a katonákat hiányolja, azt hazudja, csak civilek vannak a gátakon.

A katonaság és a katonák pont ott és pont annyi munkát végeznek, ahol és amennyi munkát végezniük kell, és ha ennél is többre lesz szükség, akkor ennél is többet fognak végezni. Ahogy eddig mindig.

Minden tévéadásban, minden beszámolóban, minden tisztességes cikkben szerepelnek honvédeink. Nem lehet letagadni jelenlétüket az árvízi védekezésben.

Amikor ez az ócska lumpenproli felfogja végre, hogy hülyét csinál magából már megint, akkor kiáll, és belepofázza az éterbe, hogy ő minden szerződéses és tartalékos katonát a gátakhoz vezényelne.

Az mekkora buli lenne, de tényleg!

A laktanyákat pedig ismét őrző-védő szolgálatok védenék, mint Gyurcsány idejében, a kecskeméti katonai reptéren a Tisza Párt aktivistái teljesítenének szolgálatot, csakúgy, mint a határokon, a légvédelemnél, ez a szánalmas bohóc meg tele lenne további remek ötletekkel.

Szögezzük le még egyszer: a gátakon éppen annyi katona teljesít szolgálatot most, amennyire szükség van, és ha többre lesz szükség, akkor majd több lesz ott.

Jelen pillanatban mindenki teszi a dolgát: a katasztrófavédők, a katonák, a miniszterelnök és a kormány, az összes illetékes miniszter és polgármester és önkéntes és képviselő, minden vízügyi szakember és rendőr – mindenki, ezen a gazemberen kívül, aki pofázik, hazudik, rágalmaz és bohóckodik.

Ez az árvízi bohóc.

Amivel nem is lenne sok baj, hiszen csak azt adja, ami a lényege, csak most ártalmas és felesleges a jelenléte. Ami minden pillanatban igaz, ám súlyos árvízi helyzet idején ezerszeresen is az.

S különösen felesleges és ártalmas a hazudozása, amiből nem az iménti volt az egyetlen – mutatom:

– A kormány 2013-ban megígérte, hogy dunai gátszakaszokat épít, ezek nem készültek el; – azt is mondja, hogy aki figyel, az most először láthat fideszes politikust fizikai munkát végezni; – hiányolja a katonákat a gátakról, állítása szerint kizárólag civileket lehet látni a terepen

– pofázza ez a nyomorult, felesleges senki.

És akkor az igazság:

„A Patrióta videójában az első vádpontra reagálva kifejtik:

– 2013 óta árvízkapu létesült a Mosoni-Duna torkolati szakaszán, amelynek másodlagos célja az árvízkockázat csökkentése;

– töltésfejlesztés történt a Szigetközben;

– a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon nevű projekt is megvalósult;

– megépült a kenyérmezei patak védvonala mobil árvízvédelmi fallal,

árvízvédelmi intézkedések más folyókon is voltak, az elmúlt években összesen 68 kilométer hosszan javította a kormány a folyók védelmi képességeit.”

A videóban a második pontra reagálva azt mondják, a politikusok közül Orbán Viktor posztolt idén először az árvízhelyzettel kapcsolatban, ő ment ki először a folyóhoz. De Orbán Viktor már a 2001-es tiszai árvíz idején is a gátakon volt. Áder János korábbi államfő szintén a gátakon dolgozott.

A politikus azt mondta, nem találkozott vízügyesekkel, sem katonákkal. Ezt is megcáfolták a videóban, amit itt lehet megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=BkZddljNP_A&t=34s

Ennyit erről. S amúgy pont ennyi szót érdemel ez a gazember.