Előbújt Cseh Katalin, és rögtön beleszaladt egy méretes pofonba

Úgy tűnik, Cseh Katalin Magyarországon is belekezdett az aknamunkába. Legfrissebb posztjában a következőket állítja:

„[…] Magyarország ma az EU egyik legveszélyesebb országa a nőkre nézve – nemcsak a sötét utcákon kell félniük, sokan sajnos a saját otthonukban sem érezhetik magukat biztonságban. Hazánkban minden második nő tapasztalt már fizikai és/vagy szexuális erőszakot, és majdnem minden második nő valamely családtagja által élt át bántalmazást. […]”

A Pesti Srácok kiszúrta, hogy Cseh Katalin bejegyzése szemenszedett hazugság. A képviselőnek elég lett volna megnéznie az Eurostat legfrissebb jelentését, amelynek alapján egyértelműen látszik, hogy a magyar nők helyzete jelentősen jobb, mint az uniós átlag. Cseh ugyan nem jelöl meg forrást, így nem tudhatjuk, hogy honnan vette az adatait, hiszen a legfrissebb összeurópai felmérés a témában 2021-es adatokat használ. A bejegyzés alatt Cseh ugyan már belinkel egy felmérést, mégpedig a „genderalapú erőszakról”, ami viszont egy tanulmányra, hivatkozik, amelyet a European Institute for Gender Equality támogatásával írtak. Ez a tanulmány is torzít, hiszen egy kalap alá veszi a fizikai erőszakot, a verbális erőszakot és a „genderelnyomást” (?). Azonban az ebben a tanulmányból is kiolvasható, hogy a 15 és 74 év közötti nők elleni erőszak kérdésében Magyarország messze elmarad az uniós átlagtól – világít rá a portál a cikkében.