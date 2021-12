„Innovatív szellemiség, csipetnyi lázadó hajlam és bátorság” – Dűlő étterem, Miskolc

A fősodratú sajtóban, legyen az jobb- vagy baloldali, gyakran olvashatunk olyan szalagcímeket, hogy XY lett „a világ legjobb bora”, „az ország legjobb bora”, Z „a világ legjobb étterme” stb. Arról most ne beszéljünk, hogy lehetetlenség objektíve összemérni világklasszis bornagyságokat és csúcséttermeket, éppen úgy mint, ahogy senki nem fogja meghatározni, hogy melyik a világ legszebb festménye vagy szobra.

De ezekkel a szalagcímekkel még rosszabb a helyzet, ugyanis olyan borversenyekre, borkalauzokra, illetve éttermi toplistákra hivatkoznak, melyek elfogadottsága nem egyöntetű s melyek merítésébe számtalan csúcsbor/csúcsétterem be sem kerül. Köztudott tény, hogy a világ legkeresettebb, legdrágább és legnagyobb presztízsnek örvendő pincészetei jellemzően nem is indulnak borversenyeken. Miért is tennék?

Mindazonáltal szükség van borversenyekre, bor- és étteremkalauzokra, melyek nagy segítséget nyújtanak az orientációban még szakmabelieknek is, hát még a laikus közönségnek.

A Gault Millau kalauz 2018-es megszűnése óta a legjelentősebb magyar étteremkalauz a Dining Guide-é, akkor is, ha némely helyezés erősen vitatható, személy szerint fő problémám vele az, hogy műfaji tévesztések is akadnak benne, olyan helyek kerülnek csúcséttermek elé – közelkeleti, nagyon korrekt grillezős egységek, remek reggeliző, vagy kiváló small plate egység – melyeknek az alternatív kategóriában lenne a helyük.

Tudni kell ugyanis, hogy a kalauz négy részből áll, a legjelentősebb a „TOP100”-as lista, ami pontokkal jelölve sorba állítja Magyarország 119+1 legjobb éttermét. Rokonszenves, hogy a felső szegmensébe illő 67Sygma nem kerül pontozásra, mert tulajdonosa, Herczeg Zoltán azonos a kalauz felelős kiadójával.

Ez lenne a plusz 1, amit magam illesztettem a felső részbe, a kalauzban az abc sorrendben szereplő 55 további kiemelkedő étterem közé került. Ezek közül nem egy beférne teljesítménye alapján a TOP100/120-ba is.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

A harmadik rész 72 alternatív helyet sorol fel, street food egységeket, pizzázókat, strandbisztrókat, távol keleti bisztrókat, reggelizőket.

A kalauzt a legjobb 23 cukrászda zárja.

Miskolcról három étterem került be a Top100/120-ba az Avalon, a Zips és a Végállomás. A Dűlő, mely egyébként van olyan jó, mint a felsoroltak, a pontozás nélküli 54/55-ös részben szerepel. A borcentrikus kiváló étteremben, amit egy magas belterű, tágas, békebeli kertvárosi lakásban rendeztek be, igényes nagypolgári hangulat fogad. A fő látványelem a natúr fa: fapadló, fából készült, gerendás mennyezet, hordótetőt idéző kerek faasztalok és egyedi dizájnú faszékek. Egyik sarokban a monarchia stílusát idéző kredenc, a falakon absztrakt festmények. Zöld növények a beltérben, de van igényes, jó ízléssel kialakított teraszuk is, mely az ápolt belső udvarra néz. A háttérben jól megválasztott zene szól.

A honlapon megnyerő bemutatkozó sorok: „Vegyünk egy országot Európa közepén és ennek legrégebben lakott területét. Adjunk hozzá Bükköt, Zemplént, Tokajt, Tiszát. Szórjuk meg gazdagon olyan kreatív emberekkel, akik észreveszik a lehetőségeket és merik is használni azokat. Ízlés szerint jöhet még némi innovatív szellemiség, csipetnyi lázadó hajlam és bátorság. Mi így főzünk. (…) Nincs is nehéz dolgunk, hiszen több száz őstermelő és kézműves borászat színesíti az így sem fekete-fehér tájegység életét.” Magyar és nemzetközi konyhát visznek, 2021 őszén kínálnak többek között kacsamáj terrine-t, kacsamell sonkával, zöldalmával, céklával, levendulás brióssal, malaccsülköt, magos mustáros pecsenyelével, sült burgonyával, káposztasalátával, borsos onglet-steaket roppantott burgonyával, sütőtökkel, céklával, narancsos-zöldborsos jus-vel, valamint narancsos csokitortát.

A kiszolgálás kedves, udvarias, szívélyes.

A borlap több, mint negyven kiemelkedő tételt tartalmaz minőségelvű magyar pincészetektől. A borok többségét decire is kimérik. A sörválaszték jobbacska import tételekből áll össze, a tömények között a pálinkák jelentenek némi izgalmat.