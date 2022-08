Bivaly Bistro a veszprémi Iparvárosban

Egy síközpont olyan nyáron, mint a Balaton télen. Szép és kihalt. A minap Eplényben jártunk, hogy megkóstoljuk a sokak által dicsért, de sajnos megszűnt Amos-hegy BBQ helyén nyílt büfé hamburgerét. Műszaki okok miatt aznap zárva tartottak (a jobbacskának mondható burgert pár nappal később sikerült megízlelni), így más célpont után néztünk. Ha már a hamburger volt az eredeti ötlet, társam erre a témára keresett rá a neten, a veszprémi „Bivstro by chef Lukács” nevű helyről a fogyasztók által feltett képanyagot szúrta ki mint biztató, reménykeltő kiindulópontot. Tárcsáztunk, asztalt foglaltunk, rövidesen le is ültünk a hangulatos külvárosi egységben, amely egyébként is a célpontlistámon volt.

A felszolgálói feladatokat is magára vállaló tulajdonostól, Ivácson Attila sajtkészítéssel is foglalkozó gazdálkodótól megtudtuk, hogy ez az első vendéglátó vállalkozása. Idén nyitott egy mindenki által könnyen megjegyezhető napon, február 24-én, a fő téma pedig a saját tartású bivaly húsa.

Tartanak sertéshúst is, a jó kedélyű, remek humorú, öniróniától sem mentes üzletvezető elmesélte, hogy a sertést, amelynek a húsát feldolgozzák, jellemzően aznap vágják le. Ritka jó élmény volt elbeszélgetni a nyitott és kommunikatív vendéglátónkkal, igen hamar találtunk több közös ismerőst, főként az erdélyi sajtkészítők között, köztük Bányász Józsefet, a Tejbánya tulajdonosát, aki tíz, néven szólított és társként kezelt, a szó legszorosabb értelmében boldog tehén tejéből készít svájci recept alapján érlelt sajtot Gyergyóújfaluban, s ebből tartja el családját.

Épp ennyi tehén tejét dolgozza fel Ivácson Attila is. Modellértékű gazdaságok ezek, környezettudatosak, hagyománytisztelők, megfelelnek a fenntarthatóság kritériumainak, termékeik pedig adalékanyagmentesek, biónak is nevezhetők mindenféle „certifikát” nélkül. (Ivácson Attila kérdésemre elmondta, hogy a „bio”-szabályozás például megengedi a nitrit és nitrát használatát, amit ők mellőznek. Neki inkább a „tiszta” megjelölés tetszik. Jómagam a természetest, adalékmentest, natúrt érzem adekvátnak, akárcsak a borok esetében.)

Annyira elmerültünk a közös ismerősök, jó barátok feltérképezésében és az ételtechnológiák, (hosszú hőkezelés, a vákuum alatti, „sous vide” húskészítés) témájában, hogy azt már némi világhálós kutakodásnak köszönhetően tudtam meg, hogy a tulajdonos és a séf együtt alakította ki a bisztró belterét, a cég logójaként működő, vasból készült bivalyfejet például Lukács Viktor séf saját kezűleg hegesztette.

Az étlapon a fentieknek megfelelően izgalmasan hangzó bivalyfogások sorjáznak a bivalytatártól a bivaly pho-levesen át a bivaly- és sertéshúsból készült, saját tejfellel kínált palóclevesig. A római salátával, zöldségekkel, főtt tojással, ordával, magokkal és dijoni dresszinggel készült bisztrósaláta kérhető csirkemellel vagy bivalybélszínnel.