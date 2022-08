„Petyek” és pacal a badacsonyi Muskátliban

Mert a többfelé emlegetett és receptleírásban is megadott kultikus, fonyódi eredetűnek tartott ételről megannyi honlapon írottak többnyire az említett forrásból táplálkoznak. A „petyek” eszerint rövid levű, bajai stílusban készült, a hal hozzáadásától számítva 40 percet főzött lecsós halászlé. A Magyar Konyha magazin a népi gasztronómia jeles televíziós népszerűsítője mellett közölt tavalyelőtt egy családi receptet is Bodó Iván halászati szakmérnöktől, akinek ősei balatoni halászok voltak. Ezt adnám itt meg, autenticitásán túl azért, mert remek tanácsokat ad nemcsak az étel elkészítését, hanem a hal kizsigerelését illetően is.

A Muskátliban durvára passzírozott, lecsós alap nélküli, szegedi ihletésű levet kaptam szép, piros zsiradék és halbetét nélkül. Maga a lé élvezetes, de nyilván nem ezt vártam.

Muskátli étterem. Fotó: Borbély Zsolt Attila

Második fogásként pacalt kértem, ami errefelé igazi ritkaság. Bejártam egy bő hét alatt a Badacsony környéki éttermek legjavát, több tucat helyet, mindössze három egységben akadtam pacalra, Bakos Attilánál, Szigligeten, a Tunkoló Tütüben és itt. Pillanatig nem volt kétséges, hogy ezt kérem. A pacal puha, jó ízű, szép színű, nem azt mondom, hogy nem tökéletesíthető, de így, ahogy volt, bármikor élvezettel enném. Galuskát kértem mellé, tudva tudván, hogy a hardcore pacalrajongók többségének a háta borsózik bármiféle körettől, de kíváncsi voltam, hogy készítik itt a galuskát. Másrészt meg nem rossz a kettő együtt, sőt. A galuska ízre, állagra egyaránt jól sikerült, akárcsak a cseppet savhangsúlyos tejfeles uborkasaláta.

Az itallap különlegessége a tulajdonos, Szita László saját öt tételes borszortimentje, melyek egy kivételével kimérve kaphatók, jómagam az üde, gyümölcsös rosét kóstoltam ezek közül. További közel egytucatnyi környékbeli bort, valamint a Juhász testvérek egri bikavérét vehetjük meg palackra. Saját törkölypálinkát is kínálnak.

A nagyipari multisörök mellett tartanak Tiltott Csíkit is.

Tányérdesszerteket a Muskátliban nem készítenek, aki édességet kíván, hagyományos süteményeket kérhet a szomszéd helyiségből. Asztaltársam dobostortát kért, amit alkalmam volt megkóstolni, korrekt-átlagosnak ítéltem. Jómagam a mákos rétes mellett döntöttem, meggyeset kaptam, de nem bántam a cserét, a rétes megelégedésemre szolgált.

Korrekt fősodratú hely a Muskátli, bár a petyeket át kellene nevezni.

Egyik legközelebbi jóbarátom szójárása szerint Badacsonyban olyan energiák rejtőznek, hogy innen lehet újjáépíteni Magyarországot. Az sem kétséges, hogy ha a Fennvaló is úgy akarja, nem kevés időt fogok még tölteni ezen a vulkánokkal ékített elképesztő szépségű tájon. S az is valószínűsíthető, hogy a Muskátliba is betérek még, megkóstolni például az erdei gombamártással és káposztás rétessel körített szűzérméket.