Mit igyunk a bejglihez?

A Mad Scientist sem volna méltó önmagához, ha nem kínálna speciális desszertsört az ünnepekre időzítve. A Nasty Riff egy virginiai főzdével, az Adroit Theoryval közösen készült kollab, amelybe fahéj, chili, kakaó, vanília és citrushéj került az imperial stout alapokra. Ez az igazán ütős sör nem csak 14 százalékos alkoholtartalmával, hanem az azték örökségre tekintő mexikói ízvilággal is meghódít.

Másik újdonságukat egy dán, mandulás, forró piros gyümölcsös öntettel gazdagított tejberizs-szerű édesség ihlette. A Risalamande nem csak desszert, játék is egyben. A közös tálból cseresznyézve, azaz tejberizsezve, falatozás közben kell keresni a desszertbe elrejtett mandulák közül az egyetlen egy egész magot, s a győztesnek, ha megtalálja, valami vicces nyeremény jár. Közben mindenki jól is lakik. Mi a Memphis Mafia Imperial Risalamande Pastry Stouttal igyekszünk eltelni. A 12,2 százalékos, éjfekete sörbe meggyet, mandulát és vaníliát is csempésztek az „őrült tudósok” laborjában, hogy visszaadja a gyümölcsös tejberizs ízeit, és elvarázsoljon ezzel a csodás kőolajszerű, édes, fekete sörrel. Egy jó, nem túl édes tejberizs a nagymama beforralt meggybefőttjével is kiválóan illik mellé.

A sör minden évszakban összehoz, közösséget teremt, otthon és sörözőben egyaránt. Ám az ünnepek alatt se felejtsük el, az igazán fontos az együttlét, a közös élmények, a jó sör csupán remek katalizátor mindehhez.