Végre neve lett a gyereknek…

A szőlő nem idénynövény. A szőlő és így a belőle készülő bor minősége is kizárólag a termőhellyel együtt értelmezhető, onnan kiemelni, attól elválasztani nem lehet. Karaktere, egyedisége csak egy adott helyen felismerhető, beazonosítható terroir-jegyek alapján képes életre kelni. Ez pedig egyértelműen egyfajta állandóságot jelent, ami a gazda oldalán is elvárt. Elképzelhető, hogy új ültetvényeken, nem családhoz köthető vállalkozások is remek borokat adnak. Sőt, biztos hogy így van.