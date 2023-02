Az a fránya tannin!

Nálunk a kadarka, a nemzetközi színtéren a pinot noir az előbbi csoport prominens képviselője. Egészen halvány és szinte sillernek látszó bor is lehet igazán izgalmas, komplex és hosszasan érlelhető. Aki tehát azon a véleményen van, hogy csak az a jó vörösbor, amelyik szinte fekete, mély és vastag, az sok finomságtól fosztja meg magát. A fiatal vörösborok általában hidegebb árnyalatúak – bíbornak nevezzük, ami kékes. (Senki ne szaladjon felsőbb hatósághoz a színértelmezés miatt, én is tudom, hogy a névadó bíborcsiga által kínált színanyag valójában rubin.) Minél hidegebb egy vörösbor színe, annál több savra számíthatunk majd kóstoláskor. Az éréssel a vörösborok színe melegszik, ezért lesz egy idő után rubin, majd gránát. Egyre melegebb tónusú, egészen a borostyánig. Azért, hogy a történet itt ne álljon meg, érdemes megjegyezni, hogy bizonyos fajták – például a fent emlegetett kadarka és pinot noir – rendszerint melegebb árnyalattal indít és valójában soha nem kékes. Minél melegebb termőhelyen vagyunk, a szőlő annál több színanyagot és tannint tud gyűjteni.

De lássuk a kóstolást. Nos, a tannin nem más, mint ami összehúz.

Kémiai értelemben a savak csoportjába tartozó vegyületről van tehát szó. Sokszor cserzőanyagként is emlegetjük. Ha borról van szó, ez a polifenol típusú vegyületek egyik igazán lényeges képviselője. A tannin különleges szerepe a borban abból adódik, hogy nem csupán mint gyenge sav hat érzékszerveinkre, hanem az úgynevezett összehúzó hatással is. Ezt idegen szóval adstringenciának nevezzük. A folyamat lényege nem más, mint az, hogy a tannin a nyálban lévő fehérjét kicsapja, így a szájüreg egészét érintő összehúzó hatást vált ki. Ez a hatás nem kizárólag, de leggyakrabban a kékszőlő héjából származik, ezért a vörösborok kóstolásakor kerül elsősorban előtérbe. Fejlődésük izgalmas folyamat. Kezdetben kisebb molekulák alkotják egy bor tanninszerkezetét, ami idővel óriásmolekulákká áll össze (ezt polimerizációnak nevezzük), majd lassan kicsapódhat a borból. Ez a feketésnek tűnő szemcsés üledék a hosszasan tárolt vörösborok kóstolásakor komoly feladatot róhat a sommelier-ra.

Fotó: Flickr/Matthew P. Hunt

A savak és a cserzőanyag-tartalom egyaránt a borok markánsabb oldalát erősítik. Érzetre olyan, mint a nagyon magas kakaótartalmú keserű csokoládé vagy a rosszul elkészített fekete tea. A tannin nem íz. Aki azt mondja, hogy a tannin keserű, az alapvető ismeretek hiányával éli az életét. Tapintási érzetként találkozunk vele, mennyisége és minősége fontos a bor értékéneknek és érlelhetőségének megítélésében. Kevés tannin is lehet nagyon rossz, és sok is lehet finom. Nem a mennyiség a döntő, sokkal inkább a minőség. Jó esetben a mennyiség fajta-, termőhely- és technológiafüggő. De bárhol is vagyunk, a tanninnak csak finoman összehúzó hatása lehet a szájban, nem szárító.

Milyennek érezzük a tanninokat?

A tanninokat általában úgy jellemezhetjük, mint bármilyen textúrát, amivel kapcsolatba kerülünk. Gondoljunk egy jó textilüzletre. Egészen más, ha zsákvászon, pamut vagy éppen hernyóselyem kerül a kezünkbe. Épp így működik a tannin is. Nagyon különböző érzeteket keltenek a nyálkahártyán a bor kóstolásakor. Általában érettségük és sokszor a hordóhasználat az, ami leginkább meghatározza minőségüket. A tannin lehet lágy, bársonyos, selymes vagy akár durva, tapadós, érdes. Nyilván minőségi kérdés az, hogy éppen melyik jelzőt használjuk. Ha a szőlő érettsége – vagy éppen éretlensége – kerül terítékre, akkor is különféle tapintási érzeteket írhatunk le. Általában a nyersen szedett szőlő bora zöld, éretlen gyümölcsökre emlékeztető tannint kínál. Nem hangzik túl jól, igaz? Ezzel szemben ha a szőlő érett volt, a tanninja is puha lesz, bársonyos, simogató. Bár keserű ízt a tanninnal kapcsolatban nem emlegetünk, egyfajta jellegzetes fanyarság mégis leírható sokszor, ha nem túl finom cserzőanyagú bort kóstolunk.

Fotó: Mészáros Gabriella

Nem egyforma mennyiségű tannint gyűjtenek az egyes szőlőfajták sem. Érdekes módon az összehúzó hatás sem azonos helyen érezhető a szájunkban. Két jó példa erre a cabernet sauvignon és a merlot. Az elsőnek a bogyóhéjból érkező tannintartalma leginkább az ajkak és a fogsorok között, egészen koncentráltan érezhető. Ezzel szemben a merlot tanninja a szájpadlás hátsó harmadán a legintenzívebb. Nem mintha ez lenne a minőség mércéje, de nem árt, ha tudunk mibe kapaszkodni.

Egyes szőlőfajtáknak természetüknél fogva magasabb a tannintartalma, mint másoknak. Általánosságban elmondható, hogy a vastagabb héjú fajtákból magasabb tannintartalmú borok születnek. A magas tannintartalmú fajták közé tartozik a cabernet sauvignon, a cabernet franc, nebbiolo, a malbec, a syrah és sokan mások. Vékony héjú fajták a pinot noir, kadarka, kékfrankos, zweigelt, portugieser.

A tannin, mint a polifenolok fontos képviselője, komoly szerepet játszik a bor tartósságában is.

A bogyóból és magokból származó cserzőanyagon túlmenően a bor érleléséhez használt hordó vagy részben a hordó jelenlétét utánzó tölgyfa eredetű ízlécek, chipsek használata is adhat némi cserzőanyagtöbbletet.

Fotó: Mészáros Gabriella

A vörösborok készítésénél nagyobb a héj és a magok érettségi szintjének jelentősége, hiszen itt a készítés lényeges eleme a héjon áztatás. Fehérboroknál a szőlőt általában a szüret után közvetlenül kipréselik, így a héjjal és magokkal való kapcsolat ideje minimálisra csökken. Természetes, hogy éretlen szőlőből jó minőségű fehérbort sem lehet készíteni, de a cserzőanyag mennyisége és minősége nem játszik akkora szerepet a kóstolásnál, mint a vörösboroknál.

A világ fehérborkínálatának kisebb része az, amelyik kimondottan hosszabb héjon áztatást követően készül el, ezek a viszonylag ritka és elég drága úgynevezett narancsborok. Csupán narancsos beütésű színük miatt hívjuk így őket, semmi közül egyébként a narancshoz. A szőlőtermesztés ősi területein, például a Kaukázus vidékén több ezer éve alkalmazott módszer a borkészítésnél a hosszan tartó egész fürtös feldolgozás, ami jóval gazdagabb tannintartalmat ad, mint a napjainkban szokásos, fehérborok készítéséhez használt technológiák. Az ókori földközi-tenger-partvidéki amforák és a Kaukázus vidéki méretes edények (kwevri) használata egyes bortermelőkénél ismét divatossá vált. Az eljárás általában kapcsolódik a természethű termesztésmódhoz, a nem ipari mennyiségű borkészítéshez.

A héten volt alkalmam sok szép vörösbort megkóstolni, többek között egrieket is. Íme, a két legszebbet most közkinccsé teszem. Mindkettő tannintartalma határozott és igen finom, taníthatóan kiváló minőségű.