Aki a borban csak az alkoholhatást keresi, az rossz úton jár

Az alkohol

Alkohol nélkül nem beszélhetünk borról. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert a savak mellett az alkohol kötelező eleme minden egyes bornak. A szőlőben található cukor alakul alkohollá. Ettől lesz bor a bor.

Tények és tévhitek az alkoholról.

A borokban lévő alkohol mennyisége többnyire annak a függvénye, hogy a szőlőt milyen éretten szüretelték, mennyi volt az úgynevezett potenciális alkoholtartalma. Mivel az alkoholos erjedés során a szőlőben lévő cukortartalom részben vagy egészben alkohollá alakul át, ezért használjuk ezt a fogalmat. Ha nem lesz minden cukorból alkohol, a borunk édes, netán félédes vagy félszáraz lesz. Minél melegebb termőhelyen vagyunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy magasabb alkoholtartalmú borokkal fogunk találkozni. A borban lévő alkohol színtelen, szagtalan, íztelen vegyület, amit kóstoláskor kissé édeskésnek érezhetünk, és kerekké teszi a bor ízét. Jobb helyeken erre azt mondják: pszeudoédesség. Az alkohol ízhordozó, tehát bizonyos vegyületcsoportok illatát, ízét csak alkoholos oldatban fogjuk érezni.

A borok durván nyolcvan százaléka víz, mégis a jóval kisebb mennyiségben előforduló sav és alkohol lesz az, ami a borok karakterét felépíti és élvezetessé teszi.

A szőlő héja adja az ízeknek a java részét, de ez is sokkal intenzívebben oldódik ki már kierjedt, tehát alkoholt is tartalmazó borban. De gondoljunk arra, hogy milyen különbséget érzünk egy szőlőlé, egy friss must és egy már kierjedt bor között. Ugyanúgy a szőlő ízét fogjuk érezni, de teljesen más az alkoholos közeg, amiben ezt kóstoljuk.