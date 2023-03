A Borok házától a Boryou-ig

„Jó boroknak szép hazája, Erdély” címmel írt hiánypótló monográfiát a 2015-ben eltávozott Csávossy György, az egyik utolsó erdélyi polihisztor. A cím szinte kínálja magát a parafrázisra. „Erdélyt” cserélhetjük Kárpát medencére, de akár Felvidékre is. Különösen miután meglátogattuk a Párkányban tavaly nyitott Borok házát, ahol 32 felvidéki magyar pincészetnek több, mint 200 borát kóstolhatjuk, illetve vásárolhatjuk meg.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Egyelőre hétvégén vannak nyitva, pénteken és szombaton, 17 és 22 óra között, de azt tervezik a tavasszal mindig megugró idegenforgalomra való tekintettel, hogy a közeljövőben ezt az idősávot szélesíteni fogják, a szerdától szombatig tartó intervallumra, s a nyitást is előrehozzák délre. Egyelőre minden hétvégére esik egy meghívott borászat bemutatója, a másik napon vezetett kóstolókat tartanak különböző témákban.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A multifunkcionális intézmény lényegét jól összefoglalja a hivatalos honlap: „Borszaküzlet, borbár, borturisztikai központ és boriskola – mindez, és még ennél is több a párkányi sétálóutcán található Borok Háza. (…) A tervezett tematikus borkóstolókhoz, borász-borbarát találkozókhoz, gasztronómiai rendezvényekhez, szakmai előadásokhoz, sommelier-, borismereti és szőlész-borász szakmai képzésekhez, előadásokhoz nagyszerű alapot nyújt a mintegy 150-200 tételből álló bor- és pezsgőválasztékunk, professzionális eszközeink és tágas tereink. Emellett borturisztikai információközpontként is működünk, és szívesen adunk tanácsot a betérő vendégnek, ha szeretne pincetúrán részt venni, egy-egy borászt vagy pincefalut meglátogatni.”

A Borok házát a negyven tagot számláló Szlovákiai Magyar Borászok Polgári Társulása működteti, melynek elnöke rovatbeli szerzőtársunk, Geönczeöl Attila, aki a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének elnöke és a párkányi intézmény szakmai vezetője is egyben.

Érdemes megemlíteni, hogy Felvidéken, közelebbről épp Geönczeöl Attila pincéjében házasították a Magyar Összetartozás borát, melybe közel száz Kárpát medencei magyar borász bora került a Trianon rablóbéke századik évfordulóján. Hadd idézzem erről a példaértékű kezdeményezésről annak egyik megvalósítóját, Geönczeöl Attilát: “Czap Sándor bodrogközi bortermelő 2020 tavaszán keresett meg azzal, hogy a békediktátum évfordulójára készítsünk közös bort. Megörültem az ötletnek abban a karanténos időszakban, és úgy gondoltam, a bor nagyszerű szimbóluma lehet a Kárpát-medence borászai, borvidékei egységének, összetartozásának. Néhány levélváltás és videóbeszélgetés során raktuk össze a koncepciót, miszerint 2019-es száraz fehérbort kérjünk be 6-6 palackkal, nem illatos, lehetőleg őshonos vagy „magyarrá vált” szőlőfajtákból a Kárpát-medencei magyar borászoktól. Azért esett fehérborra a választás, mert az minden magyar borvidéken megtalálható, míg vörösbor nem. A kezdeményezés mögé állt a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete és annak társszervezetei. A bort Felvidéken az én pincémben házasítottuk össze. Minden tételt külön-külön értékeltünk, hogy kiszűrjük az esetleges hibás vagy valamiért nem odaillő borokat. 83 termelő bora került be a tartályba, egy hónap „összeszoktatás” után palackoztuk az Összetartozás borát.” (A nemzetegyesítés e szimbolikus akciójáról itt olvashatunk részletesebben.)

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Visszatérve a Borok házára, ottjártam idején, alig egy hete, a legfrissebb esemény a krasznabélteki Nachbil pincészet organikusan termesztett szőlőből készült borainak kóstolója volt. Jól esett, hogy odafigyelnek ránk erdélyiekre és partiumiakra is, megkóstolhattam volna a még megmaradt Nachbil borokat, de inkább az épp poharazott felvidéki nedűk közül választottam ötöt. Drozdik József 2020-as párkányi Szürkebarátjával kezdtünk, majd megnéztük Zsigmond Gábor 2021-es borát segítségül hívva, hogy miként viselkedik e fajta Ipolynyéken. Mindkét tétel a fajta büszke képviselője lehet. Nem okozott csalódást a Bátorkesziben borászkodó Bóna Zoltán Zöldvelteliniből készült narancsbora sem. A kürti Kasnyik pince két remek borával zártuk az ad hoc borkóstolót egy 2021-es Olaszrizlinggel, valamint egy szintén 2021-es Chardonnayval.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A Párkány főutcáján működő Borok házától alig húsz percnyi séta Esztergom főtere, ahol a 2020-ban nyitott, pazarul berendezett, elegáns, de feszengésmentes Boryou borbár várja a borszeretőket. A bejáratnál jó állapotban levő boroshordók, illetve félbevágott, földdel feltöltött hordókba ültetett törpefák fogadnak, bent hajópadló, kényelmes és esztétikus bútorzat, a falon hordótetők, illetve berámázott képek állatfejű emberekről. Az egész beltér eredetiségén, harmóniáján érződik az, amit a honlapról is megtudhatunk, hogy az éttermet egy látványtervező nyitotta, név szerint Szepesi Balázs.

Mintegy harmincöt bort kínálnak szerte a Kárpát medencéből, a helembai Világi pincétől a villányi Gere Attila vagy a szekszárdi Heimann Zoltán pincészetén keresztül Balla Géza ménesi birtokáig. A habzókat és Patrícius pincészet ötputtonyos aszúját leszámítva valamennyit kimérik decire is. Magyarán közel harminc tételt kóstolhatunk itt igen kedvező áron, alig van bor, melynek decije meghaladná az 1000 forintot.

Örömmel fedeztem fel olyan borokat a választékban, melyekkel még nem találkoztam, rendeltünk is egy Androsics Szürkebarátot, valamint egy Lázár Olaszrizlinget. Melléjük volt egy betonbiztos választásunk, egy jól ismert bor, a Villa Tolnay Rajnai rizlingje.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Az Androsics pince honlapján megnyerő ars poetica-t olvashatunk: „A föld szeretetét nem lehet megtanulni. Csak az tudja becsülni és értékelni igazán, aki beleszületett ebbe a környezetbe, aki már gyerekkorában felismeri és meglátja benne a szépséget, a föld adta lehetőséget és értéket.” A családi birtok ezidőtájt 60 hektárnyi saját ültetvényt művel. A szürkebarátjuk jó belépő volt, fel is kerültek célpontlistámra, annál is inkább, hogy borteraszt működtetnek a borászat keretében Balatonőszödön. A 8,5 hektáros, balatonfüredi Lázár pince olaszrizlingje sem okozott csalódást, ide is el kellene látogatni valamikor.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A sörök első látásra nagypari multitermékeknek tűnnek, de azért rákérdeztem, hogy a főzde megjelölése nélkül mindössze IPA-ként szereplő sör milyen termék. Mivel a többi klasszikus (azaz nem gyümölcsös) sör a Heinekentől és az Asahitól érkezik, arra számítottam, hogy vagy a Soproni, vagy a Dreher főzde szállítja. Meglepetten hallottam, hogy a szerény IPA felirat a Legenda sörfőzde Hableányát fedi. A Legenda a sörforradalom hajnalán a Hopfanatic mellett igen izgalmas főzeteket tett az asztalra, árban pedig verhetetlen volt. Azóta is betérek a sörözőikbe, ha épp arra járok, de a kezdeményezést az állandó kísérletezésben levő perfekcionista, maximalista főzdék vették át (Mad Scientist, Fehér Nyúl, Monyó, Brew Your Mind, Ugar, Sima, Rekettye, Szent András). Mindazonáltal a Legenda termékek ma is a kézműves sörök tisztes középkategóriájába sorolhatók, a Boryou-ban rendelt Hableánynak nemcsak nosztalgia-, jelentett hanem élvezeti értéke is volt.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Az étlap minden túlzás nélkül étterminek mondható, a választék a nemzetközi konyhára, illetve egyes etnikumok slágerételeire alapoz. Kínálnak többek között tatárbifszteket, pho-t, tárkonyos kacsaragulevest, beluga lencsét sült céklával, almás zellerpürével, kókuszos lime-os lazacsteaket házi gnocchi-val, pad thai-t, burgundi marhát, rosé kacsamellet erdei gyümölcsmártással, diós nudlival, sertésoldalast és új-zélandi bélszínsteaket.

A kiszolgálásról csak jót mondhatok, a felszolgálók egytől egyig udvariasak, kedvesek, szívélyesek, segítőkészek és felkészültek.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A rákos bruschetta ízletes volt, szépen tálalt, a rákhús friss, élvezetes. Az étterem YouTube csatornáján a nyitás óta kínált signiture-fogásként bemutatott mango chutney-val, kesudióval és krutonnal tálalt grillezett camembert korrekt élvezetes, megvalósításban még finomítható. A pisztáciás madártej nem győzött meg egyikünket sem, ízre, állagra, tálalásra egyaránt javíthatónak, sőt, javítandónak bizonyult. Az Eszterházy pohárkrém tisztes munka, finomhangolható, de alapvetően jó.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

A gasztrovonal még erősíthető, ezzel együtt a Boryou kifejezett ajánlott, vonzó színfoltja Esztergom vendéglátásának. Esztergom és Párkány egyébként is a borrajongók kedvelt célpontja lehet, hiszen e két város harminc kilométeres körzetében megannyi kiváló pince várja a látogatókat, de a Borok háza és a Boryou olyan sűrített borélményt ad, amit kár lenne kihagyni.

