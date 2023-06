Állócsillag

De hogy erre a hétre ne csak szomorkás gondolatok jussanak, beszámolok egy kiváló kóstolóról is. Két mátrai és egy sümegi termelő jött el hozzánk a minap. Régi-új ismerősök, volt tanítványok, borvidéki kiválóságok. Capári Balázs Sümegről egész más irányból indult, büszke vagyok rá, ha minimális hatásom nekem is lehetett abban, hogy bort készítsen. Nem kizárólag a saját remek borai miatt, de azért is, mert Egly Márk és Halász Imre elszánt munkájával együtt ők hárman előástak egy elfeledett borvidéket. Sümeg adottságai annak idején nem voltak kétségesek. Sokan azt sem tudják, hogy vélhetően Golop után itt született meg a második hazai pezsgő, még az 1800-as évek első felében. Üdítő ilyen termelőkkel találkozni a hazai kusza viszonyok között. Mert tudják az irányt, hogy merre is van az előre. Mit lehet értékén eladni, mi az, ami a Kárpát-medence adottságait megmutatják. Amikor a terroir valóban ott van a palackban. Függetlenül attól, hogy ez hazai vagy netán világfajta, organikus vagy biodinamikus, netán „csak” természethű, észszerű gazdálkodás keretei között született.

A Mátra két, ma már emblematikus termelője, Ludányi Balázs és Páger Mátyás évek óta kínálja borait, izgalmas és kifogástalan minőségben. Ehhez persze szükség van olyan termőhelyekre is, mint a Diós, a Fáy-domb vagy a Gereg. A Mátrai borvidék északnyugati csücske – Gyöngyöspata, Szücsi – olyan gazdag geológiával, viszonylag védett dűlőkkel és egyediséggel rendelkezik, ami szinte kiköveteli magának az egyedi, széparcú borokat. Bőven volt részünk ilyenekben. Zöldveltelini, hárslevelű, sárgamuskotály, kékfrankos, királyleányka, feketeleányka – remekbeszabott finomságok. Tiszta gondolatok, jó borok, jó társaság, értő drukkerek. Egysíkúság helyett egyediség, tömegborok helyett művészkézzel megformált finomságok. Nálam ez a nyerő. Őszintén remélem, nem fogyunk még el a következő néhány évtizedben.

Ludányi Balázs Sárgamuskotály Fáy-domb 2021 Ha vájt fülű – vagy éppen vájt ínyű – barátaim azt mondják: no, én soha nem iszom muskotályt – fel kell világosítanom őket egy-két dologról. Például arról, hogy ne mondjunk le értékes fajtákról, még ha nem is állnak a legközelebb személyes ízlésünkhöz. Ugyanis ez a muskotály például a játékos elegancia mintapéldája. Illatában a finom kerti borsmenta játszik fogócskát a citrusokkal, üde és egyben buja is, igazán csalogató. Ízében remek savak egy leheletnyi édesérzettel a korty végén. Puha tapintású, mégis lendületes. Tipikusan a letehetetlen kategória.

Capári Balázs pét-nat 2021 Egyre népszerűbb kategória a hazai fogyasztók körében is. Sokan félnek a seprőtől, de sok termelő degorzsálja a palackjait, mielőtt eljutnának a polcokra. Ez a bor is teljesen tiszta, házi-kézi seprőtlenítésen ment át. Illata gazdag és intenzíven szőlős, finom kerti fűszernövényes, meleg tónusú. Kóstolva erőteljes gyöngyözést kapunk finom, apró buborékokkal. Nem mondanám határtalanul tartósnak a gyöngyöket, utóízében inkább borszerű, viszont remek a szerkezete. Tiszta, sima tapintású és határozott. Kezdő pét-nat fogyasztókat is levesz a lábáról.

Páger Mátyás Kékfrankos Prémium 2019 Színében, illatában szinte a fajta koncentrátumát kapjuk a poharunkba. Erős cédrusos-grafitos-tintás vonal rengeteg meggyel és ribizlivel. Egyedi és mégis ízig-vérig Kárpát-medence. Leheletnyi érett karakter mellett lendületes és fiatalos. Sav-tannin aránya kitűnő, mégis az előbbi javára dől el a játék. Hosszú és tartós is. Aromatikája fiatalos, tele pirosbogyós gyümölcsökkel, leheletnyi hordófűszerrel. Kóstolásra is azt érezzük, rengeteg ideje van még. Ez a fajta mindent megad, amit egy jó vörösbortól elvárhatunk.

