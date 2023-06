Az EMI-táborok legemlékezetesebb helyszíne: a Borzont fogadó

Borzont 770 lelkes falu Gyergyószéken. Ha a Bucsin-tetőn átkelve közelítjük meg a Gyergyói-medencét, ez az első település, mely fogad és fogva is tart. Amilyen kicsi a falu, olyan hosszú. Nem tartozik Székelyföld legismertebb települései közé, sokan a környék ikonikus étterme, a Basa fogadó kapcsán jegyezhették meg a nevét.

Fénykorát a nyilvánosságban akkor élte, amikor az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nevű szervezet a kétezertízes évek első felében három alkalommal is a Borzont fogadó hatalmas udvarán rendezte meg a szokásos székelyföldi nyári táborát. Eladdig a gyergyószentmiklósi négyes, majd hármas motel adott otthont a rendezvénynek. Kiváló nemzetelvű, hiánypótló táborok voltak ezek, nagy kár, hogy 2019 óta már kerül megrendezésre. Jellemző, hogy 2016 nyarán, még a nagy „saulfordulás” előtt Vona Gábor itt tartotta még szokásos erdélyi politikai expozéját, s a Jobbik IT (Ifjúsági Tagozat) nyári táborának is e rendezvény adott otthont, 2017-ben viszont már elváltak az útjaik.

Fotó: A szerző felvétele

Az EMI-sek megmaradtak az elveik mellett, a Jobbikról pedig jobb nem beszélni, dicstelen pályafutásuk lassan véget ér. Egyébként hamis sztereotípia volt akkortájt Erdélyben, hogy Tusványos a Fidesz tábora, az EMI pedig a Jobbiké, hiszen utóbbi előadói között több fideszes politikus szerepelt, közöttük Kövér László házelnök is.