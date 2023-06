Pangasius a köbön: a gyulai halászcsárda

A helyzeten nem sokat javított, hogy a süllő ízletesnek bizonyult, s a megfelelően megsütött hekknek sem volt hűtőíze.

(A szerző felvétele)

Nem akartam rontani az asztaltársak élményét, ezért hatszemközt beszéltem meg a felszolgálókkal a problémát, ők sajnálkozásukat fejezték ki, s a „kellemetlenségért” 15 százalékot elengedtek a számlából. Úgy vélem, ennyi volt a mozgásterük. Többször is elnézést kértek, nem próbálták menteni azt, ami menthetetlen, mint ahogy azt több helyen is tapasztaltam.

Így nem annyira felháborodottan, mint inkább szomorúan távoztam, azon morfondírozva, hogy miért kell egy ilyen jó adottságokkal rendelkező helyet így devalválni.

Manapság, amikor igen nehéz jó munkaerőt találni, motivált, lelkes pincérekkel büszkélkedhetnek, a beltér megnyerő, a vendégkör garantált, hiszen Gyula a legnépszerűbb üdülővárosok egyike, ahová nemcsak Belső-Magyarországról, hanem Aradról, Kisjenőből, Nagyszalontáról és Nagyváradról is nagy számban érkeznek vendégek. A konyha technológiai szempontból tisztes szinten hozza a hagyományos magyar ízeket. Nem kellene mást tenni, mint lemondani a pangasius-csalásból származó pluszjövedelemről, s máris előrébb lennénk. Ők is, mi is.

Szerintem megérné.



Elérhetőségek:

Fodor Hotel Halászcsárda

Gyula, Part u. 3.

Telefonszám: +36 30 204 4608

Honlap: https://halaszcsardagyula.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Az étterem belső tere (A szerző felvétele)