Visszatekintés a Trianon Múzeum újranyitása kapcsán

De komoly dilemma az is: vajon a terroir vagy pedig az ember az, aki döntő befolyással van a megtermelt szőlőre, borra? A csak a természettől függő tényezők az ember tudatos beavatkozásával befolyásolhatók. Legyen erre példa a nagyüzemi borászatban kötelezőnek mondható rendkívül elterjedt fajélesztő használata. Az elmúlt évtizedben a fajélesztőket – hála a mikrobiológusoknak – fajtaspecifikus változatokban állítják elő. Ezáltal a korábban oly sokat kifogásolt egyenízvilág nagymértékben csökkenhetett. Az erjesztés és főleg az érlelés edényzete szintén a borász szabad választásán múlik. A borász felkészültségén és körültekintésén múlik, hogy az adott évjárat figyelembevételével milyen megoldást választ, mit is részesít majd előnyben. Az érlelés idejének meghatározása, az érlelés időtartama, mind-mind ízbefolyásoló tényezők, ahol az emberi tényező felül is írhatja a természetet.

A Kárpát-medencében élő ember bortermelő alkatú. Ezt Hamvas Béla hosszasan fejtegeti A bor filozófiája című munkájában, amit mi sem szeretnénk kétségbe vonni. S hogy ez a gyakorlatban mit is jelent? Egyfajta különös vonzódást a szőlőhöz, a hegyhez, a présházhoz – ahol igen gyakorta tanyát is ütött magának a gazda. Ennek köszönhető az a sok-sok emberarcú présház például a Balaton mentén, amelyhez hasonlót sehol sem látni Európában. A magyar ember számára a présház nem egyszerűen munkahely, sokkal több annál. Ember és természet kapcsolata, együttélés a szőlővel, együtt lélegzés az erjedő musttal.



Hogyan kóstoljuk a magyar borokat és…

Joggal merül fel mindenkiben a kérdés: miért kellene különleges módon, netán csak előtanulmányok után kóstolgatni a magyar borokat. Az igazán kíváncsiak, a toleránsak és az értők egyetértenek azzal, hogy a tokaji aszúk organoleptikai kincseinek megismerése érdekében érdemes egy kis időt szánni bizonyos helyi ismeretek megszerzésére, netán megfogadni bizonyos tanácsokat is. Ne szaporítsuk a szót. Nemzetközi stilisztikával megjelenő boraink kóstolásakor valóban nincs szükség már meglévő ismeretekre, tapasztalatokra. A tokaji aszú kóstolása is még „logikus” dolog. Ezzel szemben a minerális ízjegyekben gazdag, főleg vulkáni talajról származó más borainknál esélyünk sincs a borkóstolók általános rendjéhez igazodva az említett borok ízeinek feltárására. Ezeket a borokat ugyanúgy levegőztetni kell, mint az érett vörösborokat. Jó, ha hőmérsékletük csak két-három fokkal magasabb, mint a fehérborokra előírt kóstolási hőfok. A poharak közül a legmegfelelőbb az ismert pohársorozatok chardonnay típusa, két és három deciliter közti űrtartalommal. Az csak a körülményektől függ, hogy klasszikus dekantálást végzünk, vagy a pohárban levegőztetjük türelmesen a borokat. Nagyon jó tapasztalataink vannak azon a téren, hogy az egyes borok – valóban időigényes – kóstolásának a vége felé, amikor a bormaradék hőmérséklete 20 fok körül jár, a bor még újabb arcát képes megmutatni nekünk.

Ezeken túlmenően boraink jó esetben illeszkednek a XXI. század minőséget és észszerű egyediséget igénylő borízléséhez. Sokszor tekintünk némi irigységgel osztrák kollégáinkra, akik úgy tűnik, az elmúlt harminc évben háromszor olyan gyors tempóban kerültek fel a világ bortérképére, mint ahogy mi onnan kikerültünk. De egy dolgot nem felejthetünk el. Ők mindvégig megmaradtak abban a tudatban, hogy az osztrák bor jó. Számukra a legjobb. Büszkeségre okot adó része Ausztria, és eszerint is viszonyulnak hozzá. Termelőként, kereskedőként, fogyasztóként.

