Fűszernövények a teraszon: hogyan gondozzuk a fűszer- és gyógynövényeket?

Kezdő kertészek is bátran nekiláthatnak egy saját fűszerkert kialakításának. Néhány cserép, jó minőségű, fűszernövényekhez illő föld, pár csomag vetőmag és egy szabad fél óra már elegendő is ahhoz, hogy ízes, illatos növényekkel borítsuk be a teraszt vagy a kert valamelyik sarkát. Mivel a fűszernövények gondozása nem bonyolult, kevés munkával elérhetjük, hogy egész évben saját fűszereinkkel ízesítsük az ételeket.

A fűszernövények gondozása egyszerű, az pedig hatalmas élmény, mikor saját termesztésű fűszerekkel főzhetünk!

(Fotó: Pexels)

Arról az öt alapvető kérdésről, amire mindenkinek tudni illik a választ, mielőtt fűszerkertet készít, itt írtunk, arról pedig, hogyan is lássunk munkához, ebben a cikkben szedtük össze a tudnivalókat. Annak, aki napos helyre ültetne fűszernövényeket, itt adtunk tippet, melyik tíz növény közül érdemes választania. Jelen írásban pedig annak segítenénk, aki kezdőként problémákkal, kérdésekkel találkozik a fűszernövények gondozása során.

Fűszernövények gondozása kezdőknek: hogyan kezdjünk neki? Egy jó fűszerkertben különböző magasságú növények kapnak helyet – lehetőleg csupa olyan fűszer, amit szívesen használunk a konyhában is. Ha többféle fűszernövényt nevelünk, figyeljünk arra, hogy egy cserépbe csak hasonló körülményeket szerető, azonos igényű növényeket ültessünk. A legjobban azzal járunk, ha azonos növénycsaládból származó növényeket ültetünk össze – például a Lamiaceae, az árvacsalánfélék családjába tartozik a menta, a rozmaring, a kakukkfű vagy az oregánó. Ügyeljünk arra is, hogy invazív, gyorsan növekedő, egész ágyást elfoglaló növényt ne ültessünk össze mással!

Fűszernövények öntözés, tárgyázása

Fűszernövényt csak olyan cserépben gondozzunk, aminek alaposan lyuggatott az alja, ezzel garantálhatjuk, hogy a felesleges víz távozni tudjon a földből. Arról, milyen gyakran kell öntözni a fűszernövényeket, nehéz általános szabályt mondani, ugyanis eltérő igénye van az eltérő zöldeknek. Nézzünk utána, hogy az általunk nevelt növény mit szeret, napi, két-három napos vagy éppen heti egyszeri öntözést. Amikor vizet adunk a növénynek, érdemes alaposan öntözni – a felesleges víz úgyis távozik majd, ellenben ha mindig csak a földfelszínt nedvesítjük meg, a növény könnyen vízhiányossá válhat.

A fűszernövények, gyógynövények akkor jutnak megfelelő tápanyaghoz, ha földjük gazdag. Amennyiben nem szép a növényünk, elsődlegesen ne a levelekre akarjunk ilyen-olyan oldatokat spriccelni, hanem a földjét tápláljuk! Szerves trágyát érdemes használni fűszernövényeink gondozásakor, az ugyanis javítja a talaj szerkezetét és mikrobiológiai aktivitását is. Célszerű kora tavasszal megejteni a trágyázást, a talaj felmelegedése után, év közben pedig a virágzás előtti időszakban. Általában az egynyári fűszerek több tápanyagot igényelnek, mint az évelők.

Minden esetben figyeljünk a növényre: ha sárgul, levei konyulnak, esetleg foltosak lesznek, növekedése leáll, jó eséllyel érdemes lehet tápanyag-utánpótlásba kezdeni. Nemcsak szerves trágyával gondozhatjuk a növényt, de komposzttal vagy tápoldatokkal is – utóbbinál nagyon figyeljünk, hogy fűszernövényekhez való, egészségre nem káros oldatot használjunk, hiszen a növényeket előbb-utóbb a konyhában használjuk fel!

Fűszernövények betegségei és azok kezelése

Szerencsére fűszernövényeket termeszteni azért sem nehéz, mert azok illóolaj-tartalma természetes módon segít a kártevők távol tartásában. Mégis előfordulhat, hogy azt látjuk, a leveleken foltok jelennek meg vagy azok egészen elszíneződnek – ilyenkor gondoljuk végig, mikor kapott utoljára tápanyagot a tő, könnyen lehet ugyanis, hogy valamilyen hiánybetegség tüneteit mutatja. Lehet az vas- vagy magnéziumhiány, de kalcium- vagy foszforhiány is. Ilyenkor természetesen a tápanyag-utánpótlás a feladat, a fent leírtak szerint.

Sajnos néhány természetes kártevője is van a fűszernövényeknek, például a levéltetvek, a cserebogarak vagy a csigák. Előbbiek ellen jót tesz, ha leslagozzuk, lezuhanyoztatjuk a növényeket, utóbbiakat pedig kézzel érdemes összeszedni és jó messzire vinni a cserepektől.

Gyakori még a gyökérrothadás vagy a gombabetegségek jelentkezése – ezek ellen a leghatékonyabban úgy védekezhetünk, hogy laza szerkezetű földbe ültetjük a növényeket, és nem hagyjuk, hogy azok gyökere körül pangjon a víz. Ha a fűszernövény földlabdája körül szellőzik a föld, és megfelelő vízelvezetést biztosítunk, megelőzhetjük az efféle kellemetlen betegségeket.