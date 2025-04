Mit igyunk a sonka mellé?

A klasszikusok

A csalóka áprilisi időjárás még megkívánja a tartalmas söröket. A világos lágerek erősebbre főzött, de friss, ropogós komlós változatai kifejezetten jól illenek a roppanós retek, az újhagyma, vagy éppen a sonkához kínált torma mellé. A tavaszi világos baksörök a Frühlingsbockok, Maibockok a természet újjáéledő frissességét ötvözik az anyagerősebb testesebb tartalommal. Édeskés ízviláguk kellemes kontrasztot ad a csülökhöz, húsvéti sonkához.

Titkos aduász A füstös sörök megosztóak. Akár a fenyőfán füstölt jellegzetes kínai tea, a Lapsang Souchong, ezeknek is jellegzetes sonkalé illata van. Vagy szívből gyűlöli valaki, vagy feltétlen rajongója lesz. Középút nincs. A középkori malátázási hagyományt őrző, legtöbbször bükkfa füstje fölött szárított malátától karakteres ízt kapó rauchbierek a sonka perkeft párjai. A tradicionális bambergi füstös sör, az Aecht Schlenkerla. A klasszikus bükkfafüstös Märzen mellett tavaly óta a lágyabb cseresznyefán füstölt vörös sört, a Weichselt és az égerfán füstölt könnyedebb schwarzbiert, az Erlet is kóstolhatjuk.

Bárány és sör

A klasszikus húsvéti báránysült egy tartalmas, gazdag ízű hús, melyhez sötét, testes sörök illenek, egy német speciál dunkel, vagy egy sötét baksör ugyanolyan kiváló választás, mint egy testesebb angol porter, vagy középerős foreign extra stout. Ezeknek a söröknek a fűszeres, enyhén diós, karamelles malátázottsága, főleg, ha egy kicsit a húslé szaftjával beforralunk igazi ízorgiát nyújt egy finom mentás burgonyapüré vagy angolos zöldborsópüré mellé. A Dreher egyik tavaszi sörvacsoráján Lenk Zsolt séf alkotott meg egy bárányoldalast babfélékkel és sörös jus-vel a Dreher Bakhoz, ami tökéletes harmóniában volt a hozzá kínált sörrel.

Süti és sör

Sokan nem is gondolják, hogy egy sör mennyire feldobhatja a süteményt, ha mellé kóstoljuk. A mákos klasszikusokhoz egy imperial porter vagy stout ideális lehet, akár vaníliás, akár kókuszos akár valamilyen gyümölcsös változatban kóstoljuk. A diós sütemények mellé egy barley wine vagy egy sötét búzabak is remek opció. A sokak által kedvelt népi étel a sárga túró is meghálál egy finom belga ale-t vagy akár egy tartalmas duplabak mellé is kínálhatjuk, nem fogunk csalódni. Mézes sütemények mellé egy erős, gazdag ízű belga apátsági quadrupel lesz a megfelelő pár.

Új hullám és tradíció

Ha modernebb felfogásban keresünk étel-sör párokat húsvétra, a nem túl gyümölcsös IPA-kat is kipróbálhatjuk. Nem minden modern komló trópusi gyümölcsös illó olajokban gazdag és a klasszikus West Coast IPA-k is egy nyersebb, karakteresebb komlóprofillal, szárazabb ízvilággal rendelkeznek.

A New England IPA-k divatja kiszorította a klasszikus West Coastokat a piacról. A magam fajta sörrajongónak, külön öröm, amikor egy nyers, őszinte darab is megjelenik a sörösboltokban.

A kőbányai Horizont Brewing és az Invitro Brewing már tavaly is megörvendeztetett egy ilyen szépen kivitelezett IPA-val. Nemrég megjelent az új darab, a Hops of the Damned, amiben a klasszikus Cascade és Colombus komló mellé a szintén már tizenéve piacon lévő, tavaszi virágos rétet ihlető Simcoe komló került. Tökéletes, pont azt hozza, amiért a craft sört és az IPA-kat megszerettük.

A nyuszi hozta

Békésszentandráson minden éveben megfőzik a karácsonyi sört (Esthajnal), és a húsvéti sörpárt, a Nyúlon innent és a Nyúlon túlt. A Nyúlon innen mindig az alapsör, aminek a Nyúlon túl egy változata, valamely ízesítéssel vagy addícióval. Akár egy natúr tojás és egy hímestojás.

Az idei páros egy East Coast, egy malátadominánsabb IPA, az enyhén kókuszos és trópusi gyümölcsös Sabro és a citrusosan füves Ekuanot komlókkal. A natúr változat kókuszos, kiwis, papayás illattal indít, amibe a felhasznált maláták miatt enyhe kekszesség vegyül. A búza- és zabpehelytől kapott enyhén citrusos krémesség és ködös megjelenés a modern IPA-stílust követi. Az Ekuanot füves ízvilága kifejezetten tavaszi köntösbe öltözteti az ízeket.

A Nyúlon túlba idén szeder, ribizli és kakukkfű került. Akár az eper és a bazsalikom, a fanyar szeder-ribizli és a zöldfűszeres bazsalikom nagyon jó párosítás. A kakukkfű olajos, fűszeres illata, ad a komlós lecsengéshez egy kis pluszt. Szerencsére a gyümölcspüré miatt a sör nem lesz lekvárosan édes, csak frissebb, bogyósabb, kifejezetten üdítő, és az 5,6% alkohollal még a könnyebben iható tartományba esik. Aki meg szeretné kóstolni siessen, mert hamar el szokott fogyni.

A madárdal és a cseresznyevirágok mellett a finom tavaszi sörök és a teraszozás ideje is eljött, így sütkérezzünk a napon, és kóstoljunk bátran egy-két jó sört. A többit meg fogjuk a nyuszira…

Képek forrása - Vásárhelyi istván - Beer Gastronomy