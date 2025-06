Ennek az elfeledett fűszernövénynek egyetlen levele megízesít egy fazék húslevest!

A lestyán karakteres, zellerre emlékeztető aromájával a múlt századi háztartások egyik alapfűszere volt. Egyetlen levél elég volt ahhoz, hogy ízt adjon egy nagy fazék levesnek. Az utóbbi években azonban nemcsak gasztronómiai értékei miatt tér vissza a konyhákba, hanem azért is, mert sokoldalúsága révén helyet kér magának a házipatikában és a kertben is. A lestyán nem új divatnövény, hanem egy régi, megbízható társ, amely a fenntartható háztartásban is megállja a helyét. Egyetlen bokor elültetése a kertben vagy az erkélyen egész évre elláthat minket aromás levelekkel.

Fotó: A lestyán karakteres, zellerre emlékeztető aromájával képes ízt adni egy nagy fazék levesnek/ VH-studio / Shutterstock

Milyen ételt ízesíthetünk lestyánnal?

A lestyán nem csupán a klasszikus húsleves ízesítője; elképesztően sokoldalú fűszernövény. Leveleit, szárát, gyökerét és magjait is felhasználhatjuk, íze pedig erősebb és intenzívebb, mint a zelleré, ugyanakkor fűszeres, ánizsos aromákkal is gazdagodik. A frissen aprított levelek remekül illenek levesekbe, ragukba, főzelékekbe, sőt salátákhoz is adhatnak egy markáns, friss aromát.

A puha, szárított szár aprítva tökéletesen helyettesíti a zellerszárat, különösen pörköltekhez és mártásokhoz adva jön ki a karakteres íze. A fiatal gyökér gumói reszelve enyhén édes, földes ízt kölcsönöznek a leveseknek vagy főzelékeknek, ezt a mediterrán és kelet-európai konyhák is szívesen alkalmazzák. A lestyán magjai fűszerként is megállják a helyüket, hasonlóan az ánizshoz vagy köménymaghoz: kiválóak kenyerekhez, savanyúságokhoz, marinádokhoz is.

A lestyánnal készült pestók fűszeres karaktert adnak tésztáknak, salátáknak, míg vajjal vagy krémmel elkeverve herbális fűszervajként húsokra és zöldségekre is felhasználható. Gasztronómiai különlegességként a lestyán szára akár egy Bloody Mary koktél díszeként is bevethető.

Nagymamáink húslevesének titka, a lestyán

A húslevesbe a lestyán leveleit legjobb a főzés végén hozzáadni, hogy megőrizzék friss, intenzív aromájukat. Már egy-két levél is elég ahhoz, hogy karakteres, kissé ánizsos ízt adjon a levesnek, túlzott mennyiségben könnyen elnyomhatja a többi összetevőt. A szárát is belefőzhetjük a zöldségekkel együtt, majd a főzés végén eltávolíthatjuk, így mélyebb ízrétegeket ad az alaplének anélkül, hogy túl harsánnyá válna. Szárított vagy fagyasztott formában is jól működik, ilyenkor fokozatosan adagoljuk, hogy megtaláljuk az ízlésünknek megfelelő egyensúlyt.

A lestyán jótékony hatásai

A népi gyógyászatban a lestyán már évszázadok óta kiváló emésztést segítő, görcsoldó, vízhajtó és gyulladáscsökkentő szerként volt ismert. A növény gyökerének vagy levelének felhasználásával készített tea enyhíti a puffadást, teltségérzetet, valamint menstruáció előtti ödémát, alkalmazása azonban mindig mértékkel és orvosi kontroll mellett ajánlott. A levél- és gyökértea serkenti a veseműködést, elősegíti a toxinok és a felesleges víz távozását, ami különösen hatékony lehet vizesedés vagy húgyúti infekciók esetén. Külsőleg használva enyhíti a gyulladásokat és az olyan bőrproblémákat, mint az akne vagy pikkelysömör.