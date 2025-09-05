kürtőskalácsKanadakürtős

Egy falat Magyarország a tengerentúlon: a kürtöskalács meghódítja Kanadát

Montréalban az Ol’Sweet nevű pékségben hazai ízekre találhatunk. A kürtőskalácsokat áruló üzlet sokak szívét megnyerte már.

2025. 09. 05. 14:36
Kürtőskalács már Kanadában is kapható
Kürtőskalács már Kanadában is kapható Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
A kürtőskalács Montréal utcáit is meghódította. A kanadai nagyvárost egy magyar pékség, az Ol’Sweet bűvölte el, amelyben különböző ízesítésű kürtős kalácsokat kóstolhatnak a látogatók. 

Kürtőskalács sokféle ízzel készülhet
Kürtőskalács sokféle ízben készülhet / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Kürtőskalács Montréalban és a nagyvilágban

Bár a kürtőskalács hungarikum, sok kérdés mai napig megválaszolatlanul maradt eredetével kapcsolatban. Valószínűleg Erdélyből terjedt el, került a mai Magyarország területére és tőlünk messzebb, például a cseh vidékre is. Az édesség nélkül itthon egyetlen vásárt sem tudnánk elképzelni, de nagy népszerűségnek örvend a kürtős a cseh fővárosban is. A tengerentúl kevéssé ismerték a tésztacsodát – legalábbis eddig: Montréalban már hagyományos kürtőskalácsot ehetünk az erdélyi származású magyar család által alapított Ol’Sweetben.

A pékséget egy ételkülönlegességekkel foglalkozó tartalomgyártó, Wassim Abdul Khalek mutatta be korábban egy videóban. A kürtöskalács szemmel láthatólag lenyűgözte a vloggert:


A pékségnek nem ez volt az első sajtómegjelenése: szerepelt már Montréal kihagyhatatlan helyeinek listáján, a kanadai tévében és a nívósnak számító Bakers Journal címlapján is. Hogy miért ilyen sikeres a hely? Talán azért, mert jól egyensúlyoz a hagyományok és az újítások között. Kínálatukban klasszikus ízesítésű kürtőskalács is kapható, de töltött, krémekkel gazdagított változatok is vannak, és még egy fagylalttölcsért formáló kisebb kürtős is, amelybe gyümölcsöket, tejszínhabot és fagylaltot tesznek. A tulaj szerint gyakori, hogy meg tudja állapítani vendégei származását pusztán rendelésükből. A hagyományos, cukros verziót inkább a magyar és román származású látogatók kérik, gyakorta tucatjával, míg az újragondolt kürtöskalács a nyugati vendégek kedvence. De egy biztos: akármelyik változatot is választják, az első roppanós falat elvarázsolja a keletieket és nyugatiakat egyaránt.

A kürtöskalács olyan látványos finomság, ami mind ízében, mind illatában őriz valamit a régi időkből. A frissen sült, még meleg tészta, a füstös illat, a karamellizált cukorréteg mind-mind hozzájárul az édesség ellenállhatatlanságához – akár a gyermekkorunk része volt a kürtöskalács, akár nem. Éppen erre a nosztalgiára utal a pékség neve is, ami tükörfordításban annyit tesz „a jó öreg édes.” 

Ki tudja, pár év múlva talán nemcsak Magyarországon, de New Yorkban, Tokióban vagy Londonban is a kürtőskalács lesz a gyerekek kedvenc nyalánksága?

