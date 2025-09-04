étteremkalauzZólyométterem

Zólyomi sörtúra, első rész – A BarBar szabadidőközpont

Ha Zólyomban sörtúrázunk, a BarBart mindenképpen illesszük be a programba, mert színvonalas választékot kínál a Felvidék izgalmas sörfőzdéinek nedűiből, korrekt áron, kellemes környezetben, kifogástalan kiszolgálás mellett.

Borbély Zsolt Attila
2025. 09. 04. 16:20
Lassan az étteremkalauzok és az utazók által életben tartott értékelési platformok (Tripadvisor, Foursquare, ittjartam.hu, Google Maps, Facebook) mellett egyre gyakrabban használt orientálódási eszköz a ChatGPT. Könnyen lehet, hogy rövid időn belül az élre fog törni. Nem fogja a színről lesöpörni a többit, hisz azokból táplálkozik. Egyelőre viszont meglehetős esetlegesség jellemzi ajánlatait. Kaphatunk jó tippeket, de ezek jellemzően hiányosak és nem ölelik fel a legjobb célpontokat. 

Olyan is megesett, hogy amikor Budapest legrégebbi halászcsárdáira kerestem rá, nemcsak bezárt helyeket adott ki a MI, de olyat is, ami sosem létezett („Fővám téri halászcsárda”). Amikor ezt jeleztem, az volt a válasz, hogy igen, tényleg sosem működött ilyen nevű hely, és „ez elfogadhatatlan pontatlanság” a részéről. Annyi biztos, hogy van önkritikája. Egyébként következtetési képessége, kreatív, írói vénája is, de ezek egyre közismertebb tények, csak az nem találkozott velük, aki valamilyen okból nem használta még ezt az alkalmazást. 

 

Zólyom legjobb sörös célpontjai után nyomozva a két legizgalmasabb célpontot a ChatGPT nem adta ki. Az egyik Zwolencan nevű panzió, brew pub és étterem, másik pedig az új hullámos sörbárok egyetlen képviselője a városban, a BarBar. Utóbbiak jellegzetességeit úgy foglalnám össze, hogy informális, lezser, de többnyire megnyerő és rendezett környezetben szakképzett csapos méri ki a vendégeknek a gyakran változó csúcsminőségű sörszortimentből azt, amit kívánnak. Néhány ideáltipikus példa: Constellation, KEG Sörművek, Madhouse, Élesztő a fővárosban, Szóda bár Debrecenben, Red Nose Kassán, Bereta Taproom Temesváron, Brewhouse Kolozsváron, Beerabilly Óbecsén, Maláta Szegeden s még sorolhatnám a példákat.

 

Minden esetre az említett helyeket s több tucatnyi hasonlót végigjárva Pozsonytól Győrön át Brassóig a zólyomi BarBarban láttam először olyat, hogy azt is feltüntetik krétával felírva egy fekete táblára, hogy milyen sört fognak a közeljövőben csapra verni. Remek reklámötlet, elvégre minden hasonló egység célja a vendéget visszatérésre bírni. Ugyanakkor hasznos útmutató azoknak sörrajongóknak, akik nem elsősorban inni akarnak, vagy „csak” jól érezni magukat sörözős beszélgetés közben, hanem mindenekelőtt sörújdonságokat vagy addig még nem ismert tételeket kóstolni. 

 

Persze utóbbiak számára az említett három cél egyszerre is teljesülhet egy ilyen helyen, feltéve, hogy a háttérzene nem rontja el az élményt. Léteznek olyan műfajok, melyek egész nemzedékek számára elviselhetetlenek. Tapasztalatom szerint az ötvenes-hatvanas években születettek, akik kicsit is igényesek zeneileg, tehát a Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Jethro Tull stb. vonalon mozognak, menekülőre fogják, ha valahol a semmiféle művészi legitimációval nem bíró, rapnak nevezett ugatás vagy „hiphop” szólal meg valahol. Nos, ha ezt az esetet leszámítjuk, akkor az említett sörözőkben és még néhány tucat Kárpát medencei helyen az említett három létélmény találkozása. 

 

Lássuk akkor a jópofa nevű BarBart közelebbről, mely tulajdonképpen egy hangulatos, igényes sörterasz a város központjában egy belső udvarban. Van beltéri részük is az alagsorban, ahol könyveket olvasgathatunk. A főtérhez közel esik a híres-nevezetes zólyomi vár, aminek megtekintését semmiképp se hagyjuk ki, ha a városban járunk. 

 

Visszatérve a BarBar-ra, rendszeresen szerveznek koncerteket, de kiállításokat is fiatal művészek számára. Facebook oldalukon az önmeghatározás rovatban csak annyit írnak magukról: „szabadidőközpont”. A teraszon fából készült kényelmes sörpadok és asztalok, a falon a XX. század első felét idéző angol nyelvű sörreklámok. 

Étlap, itallap nincs az asztalon, sem analóg, sem QR kódos változatban, az aktuális csapolt söröket fekete táblára írták fel színes krétával, semmi jelét nem láttuk annak, hogy sörkorcsolyákat is kínálnának, viszont, ha beleolvasunk a világhálón a helyről szóló beszámolókba, akkor az derül ki, hogy néhány klasszikus harapnivaló, mint a például hermelin meg az utopenec kapható vagy kapható volt náluk.

 

Öt sört kóstoltunk, a bajmóci Pansky főzde 13 Balling-fokos Krkavec nevű barna lágerét, a csehországi Uherske Hradiste-ben működő Baran-nak a Barbar számára főzött 10-es világos lágerét, a háromrőcei Cierny Kamen lágerét s Orange Sun nevű gyümölcsös sourjét, valamint a pozsonyi U Abela HEPA névre hallgató amerikai stílusú IPÁ-ját. A sörök zöme hozta az elvárásainknak megfelelő szintet, az Untappd nevű sörös alkalmazás ötös skáláján 4 körüli pontokat adtunk.

A kiszolgálás kedves, motivált, a húszas éveiben járó pultos fiatalember ért ahhoz, amit csinál, otthon van a minőségi sörök világában, jól beszél angolul, segítőkész és kommunikatív.

Hat csappal dolgoznak, mindegyiken helyi vagy cseh különlegesség folyik. Dobozban és palackban további kb. 30 minőségi sör kapható, melyek között lengyel főzeteket is találunk. Vannak töményitalaik is, ezekről a pultos ad tájékoztatást. 

Ha Zólyomban sörtúrázunk, a BarBart mindenképpen illesszük be a programba, mert színvonalas választékot kínál a Felvidék izgalmas sörfőzdéinek nedűiből, korrekt áron, kellemes környezetben, kifogástalan kiszolgálás mellett. 

BarBar söröző

Zólyom, Várkör tér (jelenlegi hivatalos nevén Szlovák Nemzeti Felkelés Tere) 36.

Telefonszám: +421 911 555 660

Honlap: https://www.facebook.com/barbarzv/

E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel messengeren lehetséges.

 

