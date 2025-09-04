Zólyomi sörtúra, első rész – A BarBar szabadidőközpont

Lassan az étteremkalauzok és az utazók által életben tartott értékelési platformok (Tripadvisor, Foursquare, ittjartam.hu, Google Maps, Facebook) mellett egyre gyakrabban használt orientálódási eszköz a ChatGPT. Könnyen lehet, hogy rövid időn belül az élre fog törni. Nem fogja a színről lesöpörni a többit, hisz azokból táplálkozik. Egyelőre viszont meglehetős esetlegesség jellemzi ajánlatait. Kaphatunk jó tippeket, de ezek jellemzően hiányosak és nem ölelik fel a legjobb célpontokat.

Olyan is megesett, hogy amikor Budapest legrégebbi halászcsárdáira kerestem rá, nemcsak bezárt helyeket adott ki a MI, de olyat is, ami sosem létezett („Fővám téri halászcsárda”). Amikor ezt jeleztem, az volt a válasz, hogy igen, tényleg sosem működött ilyen nevű hely, és „ez elfogadhatatlan pontatlanság” a részéről. Annyi biztos, hogy van önkritikája. Egyébként következtetési képessége, kreatív, írói vénája is, de ezek egyre közismertebb tények, csak az nem találkozott velük, aki valamilyen okból nem használta még ezt az alkalmazást.

Zólyom legjobb sörös célpontjai után nyomozva a két legizgalmasabb célpontot a ChatGPT nem adta ki. Az egyik Zwolencan nevű panzió, brew pub és étterem, másik pedig az új hullámos sörbárok egyetlen képviselője a városban, a BarBar. Utóbbiak jellegzetességeit úgy foglalnám össze, hogy informális, lezser, de többnyire megnyerő és rendezett környezetben szakképzett csapos méri ki a vendégeknek a gyakran változó csúcsminőségű sörszortimentből azt, amit kívánnak. Néhány ideáltipikus példa: Constellation, KEG Sörművek, Madhouse, Élesztő a fővárosban, Szóda bár Debrecenben, Red Nose Kassán, Bereta Taproom Temesváron, Brewhouse Kolozsváron, Beerabilly Óbecsén, Maláta Szegeden s még sorolhatnám a példákat.

Minden esetre az említett helyeket s több tucatnyi hasonlót végigjárva Pozsonytól Győrön át Brassóig a zólyomi BarBarban láttam először olyat, hogy azt is feltüntetik krétával felírva egy fekete táblára, hogy milyen sört fognak a közeljövőben csapra verni. Remek reklámötlet, elvégre minden hasonló egység célja a vendéget visszatérésre bírni. Ugyanakkor hasznos útmutató azoknak sörrajongóknak, akik nem elsősorban inni akarnak, vagy „csak” jól érezni magukat sörözős beszélgetés közben, hanem mindenekelőtt sörújdonságokat vagy addig még nem ismert tételeket kóstolni.