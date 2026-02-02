Lisszabon legjobb sörbárja(i): a Canil Baixa és a Canil Marques

Március végén a szentendrei Skanzenben mutatkozik be a „Taste of Transylvania” fesztivál. Az esemény Vineta bárbeli sajtótájékoztatója alkalmából Trucza Adorján a kulináris adatközlőnek számító Róza mamát is bemutatta a fővárosi közönségnek. A fesztivál ötletgazda-alapító-főszervezője Facebook oldalán egy megejtően kedves bejegyzésben számolt be arról, hogy miként fogadta Róza mama a Babelbeli Michelin csillagos élményt. Hadd idézzem: „Pörgős napokon vagyunk túl, de azért van valami, ami mellett nem is akarok – és nem is lehet– elmenni. Történt ugyanis amire már rég készültem, Róza nénit meginvitáltuk egy Michelin csillagos étterembe.

Kaszás Kornél meghívására elmentünk a @babelbudapest -be. Nagy kíváncsisággal vártam, mit fog szólni Roza néni egy fine dining kóstolómenühöz… és jelentem: nagyon tetszett neki. Őszintén le volt nyűgözve.

Csak néhány aranyköpés a vacsiról – és hogy mikor hangzottak el. Minden mondatban ott volt a székely furfang, meg az a jóindulat, és az a humor, ami Róza néninek van és amitől az egész este még szebb lett:

„A kutyák, láttam, hogy szedték, de én még nem ettem.”

— a szarvasgombáról

„Ha ezt még megeszem, hazamegyünk, csak a sál lesz jó.”

— kb. a 6. fogásnál

„Drága gyermökök, menjetek haza, többet ne hozzatok.”

— a pincéreknek, a 8. fogásnál (itt kezdünk már jóllakni)

„Na, mindegy, ezt még megeszem, ki tudja, mikor jövök még.”

— a pre-desszertnél

„Ezt mind ti csináltátok? Semmi sem bóti?”

— direkt kérdés a Séfnek, a konyakmeggynél

„Én nem tudnék ilyen mütyüröket csinálni!”

— Róza mama véleménye a petit fours-ról

Képzelhetitek, mennyi nevetéssel telt az este…

Amúgy most is zseniális volt, és ha valaki nagyon vágyik egy igazi gasztroélményre, akkor nagyon ajánlom a Babel kóstolómenüjét.”

Igen a helyzet az, hogy más okból megyünk el egy csillagos vagy csillagközeli étterembe, és más okból ülünk be egy csárdába. Első esetben a jóllakás másodlagos, mellékesen jegyzem meg, hogy az is beáll végére, s csak a fogalmatlanok csúfolkodnak a fine dining kis adagjaival. Volt alkalmam olyan, két csillagos séf által komponált fine dining vacsorához, hogy a petit four már nem fért belénk.

Mutatis mutandis másért ülünk be a KEG Sörművházba és másért egy bajor sörözőbe (kalapemelés a Na ez az! hálózat előtt, mely behozta a kiváló Traunstein söröket), vagy a Pilsner Urquell valamelyik kiemelt partnersörözőjébe, ahol jól esik akár ugyanabból a sörből legurítani több korsót, a számtalan példa közül hadd említsem a szegedi Kedves presszót, a késmárki Spring bart, a tatai vagy a komáromi Mona Lisát. Persze az a szépsége a dolognak, hogy a KEG akár arra is alkalmas, hogy ott megigyon az ember több korsó korrekt lágert elérhető áron.