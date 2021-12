Kiderült, Gazdag Dániel gólja a lengyelek végzetét okozhatja

Kedden éjjel befejeződtek a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokságra kiírt európai selejtezősorozat csoportküzdelmei, de a záró napon nem csak azok a csapatok izgulhattak, amelyek pályára léptek. A G csoportban a hollandok végeztek az élen a törökök előtt, a D-ben az ukránok, az E-ben a walesiek jöttek be a pótselejtezőt érő második helyre. (Az már korábban eldőlt, hogy itt a franciák, illetve a belgák a csoportelsők.) Az is nyitott kérdés volt, hogy a pótselejtezőn érdekelt csapatok közül a lengyelek kiemeltek lesznek-e, s most már tudjuk, hogy nem lettek azok, és a sorsukat Gazdag Dániel hétfői gólja pecsételte meg – az I csoportban válogatottunk ezzel a 80. percben szerzett találattal győzött 2-1-re Varsóban.

A pótselejtezőn a tíz csoportmásodik, valamint a Nemzetek Ligájában elért eredményei alapján a csehek és az osztrákok vehetnek részt. (Mi éppen lemaradtunk erről a lehetőségről. Ha az osztrákok nem negyedikek lettek volna az F csoportban, hanem legalább másodikok, akkor mi játszhatunk.) A tizenkét együttest jövő pénteken három négycsapatos csoportba sorsolják, és az egymeccses elődöntő, döntő lebonyolítású „minitornáról” a győztesek kijutnak a vb-re, így alakul ki Katarban a 13 csapatos európai kontingens.

A pótselejtezőkön a portugál, a skót, az olasz, az orosz, a svéd és a walesi válogatott kiemelt lesz, azaz az első körben nem találkozhatnak egymással, s hazai pályán játszhatnak. (A döntők pályaválasztóit sorsolják.) Erről a csoportban megszerzett pontok határoztak. Azokban a csoportokban, amelyekben hat csapat szerepelt, az utolsó helyezett elleni eredményeket nem veszik figyelembe. A lengyeleknek a minitabellán 14 pontjuk van, ezzel a nyolcadikok lettek, kedden a walesiek és a törökök is befurakodtak eléjük. Ha hétfőn Varsóban egy pontot szereztek volna ellenünk, ötödikek lettek volna, ha pedig egy góllal legyőznek bennünket, akkor a portugálok mögött most a másodikok lennének.

A pótselejtező nem kiemelt csapatai: Törökország, Lengyelország, Észak-Macedónia, Ukrajna, Csehország és Ausztria – utóbbi kettő a Nemzetek Ligájából kvalifikálta magát, de nem kerülhetett be a kiemeltek közé.

A pótselejtező sorsolása tehát alakulhat úgy, hogy a lengyeleknek már az első mérkőzésükön a portugálokkal vagy az olaszokkal kell idegenben játszaniuk, ami bizony nem megnyugtató számukra. De akárkivel kerülnek össze, az első meccsükre mindenképpen utazniuk kell. Jóval kellemesebb lenne az osztrákokkal vagy az északmacedónokkal Varsóban megmérkőzni – ám ezt a lehetőséget Gazdag Dániel gólja elvette Robert Lewandowskiéktól.

Politikai okok miatt Oroszország és Ukrajna nem kerülhet azonos csoportba.

Kedden az is eldőlt, hogy Afrikában a csoportkör zárása után melyik tíz csapat jutott be a kvalifikáció harmadik körébe, hogy ott oda-visszavágós párharcban meccseljen a vb-részvételért. A Ferencvárosból a marokkói Ryan Mmaee két góllal, a tunéziai Aïssa Laïdouni egy találattal járult hozzá csapata győzelméhez; s Marokkó és Tunézia is egy lépésre van a vb-től.

Borítókép: Wojciech Szczęsny nem tudta hárítani Gazdag Dániel lövését (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)