Piros Zsomborra is lehet szavazni a csoportkör legjobbjaként

Piros Zsombor előbb az ausztrál John Millmant, majd a korábbi US Open-bajnok Marin Čilićet győzte le Torinóban, a Davis-kupa világdöntőjében. Bár a magyar válogatott végül egyik párharcot sem tudta megnyerni, a huszonkét éves magyar teniszezőnek nagy lendületet adhat ez a két siker.

Emellett nemzetközi elismertséget is, hiszen teljesítményére a teniszvilág is felfigyelt. Nem utolsósorban a Davis-kupa szervezői is: a nagy múltra visszatekintő sorozat hivatalos Twitter-oldalán Piros Zsombor az egyik jelölt a csoportkör legjobbját kereső szavazáson.

Piros egészen kiváló társaságba került, az idei US Open győztese, Danyiil Medvegyev és az olaszok immár top 10-es fiatalja, Jannik Sinner mellé.

A csoportkör során akadt még néhány játékos, aki két egyes meccset is nyert, többek között a szerb világelső, Novak Djokovics is, azonban a névsorból mindössze ketten akadtak, akik mindkét alkalommal magasabban rangsorolt játékos ellen győztek: a huszonegy éves cseh Tomáš Macháč és a mindkétszer több mint kétszáz ranglista-pozíciót „eltüntető” Piros Zsombor.

