Szembement a MOB elnöksége Kulcsár Krisztián elnökkel

A Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) a 2016-os riói olimpia óta megváltoztak a feladatai – azóta már nem diszponál az állami források elosztása felett –, ami szükségessé tette új alapszabály megalkotását, és bizony amellett is szóltak érvek, hogy karcsúsítsák a MOB 200 fős tagságát. 2017 novemberében fogadták el a tervezetet, hogy e létszámot 128 főre csökkentik, ami 2020-ban meg is történt. Idén májusban további csökkentésről határoztak a legújabb alapszabályhoz igazodva, amely már csak 115-ben maximálja a tagok számát.

A létszám lefaragása persze sért bizonyos érdekeket. A jövőben csak a sportági szakszövetségek lesznek jogosultak tagokat jelölni, továbbá lesznek egyéni jelöltek, akikről közvetlenül a MOB dönt. Ám több mint érdekes, hogy miközben egyes, mondjuk így, háttérszervezetektől megvonják a tagok delegálását – többek között Sportegyesületek Országos Szövetsége, Olimpiai Bajnokok Klubja, Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete, Magyar Edzők Társasága, Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidőport-szövetség –, közben emelik az egyéni tagok számát.

Jelenleg csupán 50 tagja van az új közgyűlésnek, de ha már minden szövetség delegált volna, akkor is csak 58-an lennének. A komplett tagság pedig ma nem állhatott össze, mivel az elnökség a múlt héten nem fogadta el az egyéni jelölés módját és a jelöltek listáját sem, szembemenve Kulcsár Krisztián elnök elképzeléseivel.

A jelölőbizottság összetétele is meglepő. Habsburg György, hazánk párizsi nagykövete az elnöke – igen, akinek apai nagyapja IV. Károly, az utolsó magyar király volt –, a tagok között pedig ott van Miklósa Erika operaénekes-nő is, első körben ők is dönthetnének arról, hogy ki kerülhet be a magyar sport „parlamentjébe”. Mellettük két olimpiai bajnokunk, a vívó Nagy Tímea és a kajakozó Dónusz Éva, valamint Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke kapott helyet a szűk körű grémiumban.

A Nemzeti Sport információi szerint az egyéni jelöltek listáját rohamtempóban terjesztette elő és próbálta elfogadtatni Kulcsár Krisztián és belső köre, amelyben kulcsszereplő Szalay-Berzeviczy Attila, az elnök stratégiai főtanácsadója. A velük szembemenő elnökségnek Kulcsár mellett tagja Schmitt Pál, a MOB korábbi, jelenleg tiszteletbeli elnöke, egyben NOB-tag – aki 2017-ben erőteljesen segédkezett Kulcsár elnökké választásában –, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Deutsch Tamás, az MTK és a SOSZ elnöke, Baji Balázs, a MOB sportolói bizottságának elnöke, Gyurta Dániel NOB-tag, Imre Géza, a BHSE sportigazgatója, Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Kovács Antal, a Magyar Judoszövetség szakmai alelnöke, Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke, Markovits László, a Vasas SC elnöke, Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke és Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

A MOB-ban a riói játékok után tehát a sportágszövetségek és az egyéb szervezetek által delegáltak száma is jelentősen csökkent, egyszer már önmérsékletet tanúsítottak a delegáló szervezetek, ezt követte a második alapszabály-változtatás, amely tovább kurtította az olimpiai sportágak képviseletét is, minden más delegáló szervezettől pedig elvette a képviselet automatikus jogát.

Kiesik például a korábbi pólós sikerkapitány Kemény Dénes (Magyar Vízilabda-szövetség), olimpiai bajnokaink közül többek között az ugyancsak vízilabdázó Gergely István (Sportegyesületek Országos Szövetsége), a kenus Vaskuti István (Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete), az öttusázó Török Ferenc (Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete) és Fábián László (Olimpiai Bajnokok Klubja), valamint az úszó Kovács Ágnes (Magyar Úszószövetség); ők legfeljebb „egyénileg” futhatnak be.

Eddig az úszósportoknak és a vízilabdának is saját képviselete volt, de mivel a NOB a vizes sportágakat együtt kezeli, ezért a MOB is egy kalap alá veszi őket. Az új érában az eddigi hat helyett mindössze két közös helyet kaptak, s csak Wladár Sándor és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár maradt a MOB-tagok között, azaz nem biztos, hogy a vízilabdának lesz érdekképviselete. Vári Attila jelenleg hiába elnökségi tag, ő csak „egyénileg” őrizheti meg a MOB-tagságát, ha a következő, jövő májusi közgyűlésen bizalmat kap. Ugyanez a helyzet Deutsch Tamás, Kamuti Jenő, Markovits László, Pálinger Katalin és Schmidt Gábor esetében is.

Stratégia készül 2032-ig A Budapest Kongresszusi Központban tartott szombati közgyűlésen részt vett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is, aki gratulált az eltelt nehéz időszak sporteredményeihez és a tokiói szerepléshez, egyúttal bizakodását fejezte ki a pekingi sikerek iránt, majd a kormányzat további támogatásáról biztosította a közgyűlés tagjain keresztül a magyar sportot. – A magyar kormány tizenegy éve stratégiai ágazatként kezeli a sportot, amit a nehéz időszak ellenére is segített. A kormány folytatni kívánja a sport támogatását a jövőben is – jelentette ki Szabó Tünde, aki emlékeztetett, hogy a beruházások közt mennyi csarnok, tanuszoda, tornaterem, sportpark létesült nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is országszerte. Az államtitkár arról is beszélt, hogy hosszú távon terveznek, a több mint 125 esztendős hagyományok figyelembevételével 2032-ig szóló stratégia készül, amelynek alapvető részét fogják képezni a sportágfejlesztési programok.

Borítókép: Kulcsár Krisztián MOB-elnök, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Deutsch Tamás MOB-alelnök (Fotó: MOB/Molnár Ádám)